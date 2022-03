Covid Sicilia, Omicron 2 al picco: de-escalation nella guerra al virus

Ragusa – Un giorno aumentano i contagi ma diminuisce il tasso di positività, quello dopo scendono i positivi ma salgono i ricoveri, il giorno ancora dopo il contrario: a voler tracciare una linea sulla lunga distanza, senza seguire le oscillazioni dei bollettini quotidiani, pare che in Sicilia Omicron 2 abbia raggiunto il plateau della mini ondata causata dalla sottovariante: oggi, per il secondo giorno consecutivo, sono calati i nuovi casi anche in provincia di Ragusa.

L'Iss certifica che la mutazione Ba.2 del virus, più contagiosa ma non più aggressiva della "madre", sull'Isola è ancora al 30% mentre in Italia al 44. In compenso, è sparita la minacciosa Delta. Nelle istituzioni, regionali e nazionali, regna l’ottimismo e il governo non sembra avere ripensamenti sulla prossima de-escalation nella guerra al Covid. Il fatto che l'aumento dei focolai non abbia ancora determinato una crescita proporzionale della pressione ospedaliera, lascia ben sperare sul fatto di averla sfangata in tempo per la Pasqua.