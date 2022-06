Covid: in Sicilia 168 nuovi positivi, 8 i morti

PALERMO, 18 GIU Secondo la parziale raccolta dei dati (dovuta a un problema tecnico) nel bollettino di ieri, che saranno in seguito aggiornati, risultano 168 i nuovi casi di Covid19 registrati a fronte di 2.697 tamponi processati in Sicilia. Il giorno precedente i nuovi positivi erano 2.960. Il tasso di positività scende al 6,2%, il giorno precedente era al 17,2%.

Gli attuali positivi sono 47.806 con un decremento di 1.306 casi. I guariti sono 1.466 mentre le vittime sono 8 e portano il totale dei decessi a 11.114.

Sul fronte ospedaliero i ricoverati sono 587, 2 in più rispetto al giorno precedente, in terapia intensiva sono 22, uno in più rispetto al giorno prima.

A livello provinciale si registrano a Palermo 53 casi, Catania 38, Messina 12, Siracusa 12, Trapani 24, Ragusa 6, Caltanissetta 5, Agrigento 15, Enna 3. (ANSA).