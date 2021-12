Covid Sicilia, salgono a 580 le classi in quarantena

Ragusa - Da 358 classi siciliane in quarantena a 580 in una settimana, ma la scuola resta prevalentemente in presenza perché, in termini percentuali, quelle in dad rappresentano soltanto l'1,76% del totale. Tra chi segue il vecchio protocollo, che mette in quarantena l'intera aula anche con un solo alunno positivo, e chi aspetta che se ne infettino almeno 3, più classi in quarantena significano comunque più studenti contagiati.

Secondo gli ultimi dati dell'Ufficio scolastico regionale, negli ultimi 7 giorni sono saliti del 49%, soprattutto alle medie e alle elementari: ora siamo a quota 1.660. Grazie alla campagna vaccinale il contagio alle superiori è più contenuto. Per quanto riguarda gli insegnanti, i positivi sono aumentati del 39%: da 216 a 300, corrispondenti ad appena lo 0,44% del corpo docente siciliano. Ancora più bassa ancora la percentuale di Ata - amministrativi, tecnici e ausiliari - costretti all’isolamento domiciliare: solo lo 0,29%.