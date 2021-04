Covid Sicilia, scade il “blocco” di zone rosse: l'elenco completo

Ragusa – Oggi scade il “blocco rosso” siciliano: Palermo, gli altri 21 comuni della sua provincia e altre 10 red zone sparse sull’Isola. In ordine alfabetico: Acireale, Acquaviva Platani, Alimena, Bagheria, Baucina, Belmonte Mezzagno, Biancavilla, Borgetto, Carini, Casteldaccia, Cattolica Eraclea, Centuripe, Cinisi, Giardinello, Giuliana, Lampedusa e Linosa, Lascari, Mezzojuso, Misilmeri, Monreale, Partinico, Piana degli Albanesi, Pietraperzia, San Cipirello, Santa Cristina, Termini Imerese, Torretta, Villabate e Villafrati.

Longi, Montallegro, Buccheri e Ferla restano in zona rossa fino al 30 aprile mentre in altri 4 comuni - Fiumedinisi, Gela, Randazzo, Troina e Sortino - il lockdown, entrato in vigore il 24, scadrà il 5 maggio. Poche province, tra cui Ragusa, possono vantare di non avere macchie sul loro territorio. Al momento la proroga sembra scontata solo per Palermo, che continua a staccare tutti per contagi, e dunque da domani le red zone in Sicilia potrebbero essere dimezzate di netto dalle oltre 40 attualmente ancora attive. Entro stasera la decisione del governatore Nello Musumeci.