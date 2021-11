Covid: in Sicilia sono 809 i nuovi positivi, sei i decessi

PALERMO, 26 NOV Sono 809 i casi di Covid19 registrati nelle ultime 24 ore in Sicilia a fronte di 27.091 tamponi processati. Ieri i nuovi positivi erano 655. Il tasso di positività ale al 3% ieri era al 2,3%. L'isola è al settimo posto per contagi.

Gli attuali positivi sono 11.239 con una diminuzione di 65 casi.

I guariti sono 868 mentre le vittime sono sei e portano il totale dei decessi a 7.179.

Sul fronte ospedaliero sono adesso 371 ricoverati, con cinque ricoverati in meno rispetto a ieri. In Terapia intensiva sono 43, due in più rispetto a ieri.

Questi i dati dei nuovi contagi per province: Palermo 131 casi, Catania 238, Messina 121, Siracusa 97, Ragusa 31, Trapani 91, Caltanissetta 55, Agrigento 41, Enna 4. (ANSA).