Covid, Sicilia stringi i denti: è l’ultima settimana in arancione

Ragusa – Dopo dieci settimane il rischio epidemico in Sicilia è passato da moderato a basso e soprattutto l'indice del contagio è sceso sotto 1. Se anche venerdì prossimo la cabina di regia dell'Istituto superiore di sanità rileverà, per la seconda settimana consecutiva, un valore inferiore all’unità, da lunedì 17 maggio l’Isola tornerà in zona gialla come ormai gran parte dell’Italia. Dal 26 aprile al 2 maggio è stato pari a 0.89, contro l’1.02 del precedente monitoraggio, con una riduzione del 17% dei nuovi casi in 7 giorni e di oltre il 24% su 14 giorni. Il numero di positivi sui tamponi molecolari è sceso dal 13 all'11,3%. L'occupazione dei reparti di terapia intensiva da parte dei malati Covid è al 19% e quella dei ricoveri al 30, rispettivamente 11 e 10 punti percentuali sotto la soglia critica.

La prossima settimana di riferimento sarà quella, appena trascorsa, dal 3 al 9 maggio. Anche nel weekend è proseguito il trend positivo: infezioni dimezzate, tasso di contagio in linea con quello nazionale (sabato addirittura al 2,3% con nessun ingresso in rianimazione) e corsie d’ospedale sempre meno affollate grazie anche alle molte guarigioni oltre che ai minori ingressi. Contando il periodo di incubazione, anche i dati che raccoglieremo nei prossimi 5 giorni faranno comunque riferimento alla circolazione del virus avvenuta a inizio mese e quindi, stante la zona arancione, non c’è motivo di ritenere che il parametro possa risalire, ne è convinto anche il governatore Nello Musumeci. Questo, naturalmente, non deve indurre ad abbandonare le precauzioni fin qui adottate: gli ottimi risultati segnati, infatti, sono frutto dei due mesi trascorsi nella fascia di rischio intermedia. Oltre che delle vaccinazioni che, per quanto lentamente, iniziano finalmente a far sentire la loro azione sulla parabola del virus.