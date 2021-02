Covid, Sicilia terra di mezzo: il piano Musumeci per conquistare il giallo

Ragusa - Lascia interdetti che tra le 2700 nuove assunzioni date per imminenti dalla Regione venga privilegiato chi è stato più veloce a precipitarsi al buffet del click day del 7 gennaio, e non chi ha un cv più qualificato. Forse non c’è tempo per esaminarli tutti. Ma lascia interdetti anche il fatto che quasi la metà 1153, riguardino assistenti e collaboratori amministrativi, obiettivamente meno coinvolti 77 assistenti sociali, 99 educatori professionali (176 in tutto) nelle operazioni di tracciamento e assistenza a domicilio: le note dolenti della gestione regionale del contagio, a cui Palazzo d’Orleans vorrebbe appunto imprimere una svolta con il maxi reclutamento. La quota maggiore riguarda periti informatici e ingegneri (1.376) delle è questa la categoria più richiesta dalle “aziende” sanitarie locali. E’ vero che significa velocizzare una serie di processi relativi alla registrazione e alla comunicazione dei referti, ma si spera vengano ingaggiate presto anche le figure chiave dell’emergenza - medici e infermieri in servizio nelle Usca - che saranno pescati da altre graduatorie.

Per il momento si parte con gli anestesisti: c’è tempo fino al 28 febbraio per candidarsi al concorso per titoli ed esami appena pubblicato in Gazzetta dalla Regione, aperto per la prima volta a specializzandi di quarto e quinto anno, per assumere 247 anestesisti a tempo indeterminato in tutta la Sicilia: 16 sono destinati all'Asp di Ragusa, ma le prove cominceranno solo tra fine marzo e inizio aprile, dopo la nomina della commissione d’esame. Ad ogni modo questa infornata di impiegati, insieme a due nuovi e moderni dispositivi per processare 8mila tamponi in più al giorno, costituiscono l’attuale programma del governatore Nello Musumeci per uscire dalla zona mediana dell’arancione e retrocedere al giallo, dal 15 febbraio. In ogni nuova area colorata, infatti, bisogna sostare per decreto almeno due settimane: il tempo necessario a raccogliere dati sufficienti per stabilire un cambio, migliorativo o peggiorativo.

Ma c’è un’altra cosa che lascia interdetti in questo periodo di passaggio, verso la cancellazione del punto interrogativo che da un anno è fisso all’orizzonte: il fatto che da ieri, assieme alla provincia di Bolzano, siano rimaste appena 4 le regioni arancioni sulla mappa oltre la Sicilia: Puglia, Sardegna e la piccola Umbria. A quanto pare, nonostante gli allarmi su terze e quarte e le cronache di infrazioni quotidiane che ci arrivano dagli angoli dell’Isola, non è andata poi così male fino all’Epifania: abbiamo apprezzato in queste ultime due settimane i risultati dei sacrifici, prolungati sull’Isola fino a domenica, per cui è auspicabile che sia pur gradualmente la curva del contagio prosegua a calare. Visto l’andazzo preso dalla campagna, non si può sperare che la transizione al giallo sia affidato ai vaccini: saranno, come sempre, il buon senso e la disciplina dei cittadini a fare la differenza.