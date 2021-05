Covid Sicilia, tre falcate alla zona bianca: la prima è andata

Ragusa - La prima settimana per andare in bianco è andata: la media dei nuovi casi registrata venerdì dal Cts è ancora oltre i 50 ogni 100mila abitanti ma l’Rt, sia pure di poco, cala a 0,78 e il rischio complessivo si conferma basso. I numeri ufficializzati nell’ultima cabina di regia erano relativi al periodo 10-16 maggio, quella che si appena conclusa potrebbe dunque diventare la prima delle tre settimane consecutive necessarie per cambiare colore. Domenica 23, per l’esattezza, si è chiuso il prossimo ciclo che venerdì sarà vagliato a Roma e tutti i bollettini del weekend, fino a quello di ieri, non hanno fatto altro che rinforzare l’ottimo trend in corso sull’Isola da metà aprile. Nella settimana appena conclusa i nuovi positivi sono stati 2.837, il 33% in meno della precedente, quando erano diminuiti del 24% rispetto alla quella ancora prima: è l'incremento più basso da ottobre scorso.

Ma scende tutto: morti, ricoveri, isolamenti domiciliari. Solo le guarigioni salgono. Insomma, se davvero anche la media settimanale dei positivi fosse scesa sotto 50, la settimana che comincia oggi sarebbe strategica per raggiungere la zona bianca dal 14 giugno. Prima, con i parametri vigenti, è impossibile. La prova del nove - cioè se e quanto si faranno sentire gli effetti del giallo - arriverà proprio agli inizi di giugno. Tuttavia, là dove si è riaperto da più tempo finora non s’è segnalata alcuna ripresa del Covid e già si studiano i tempi di ingresso delle regioni nella fascia di rischio più bassa. La discesa è imboccata, ora sta solo a noi mantenere il piano in pendenza.