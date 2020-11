Covid: Sicilia, vertice Regione dopo passaggio a zona gialla

PALERMO, 28 NOV Un vertice è in corso alla Regione per valutare le nuove misure da adottare in Sicilia dopo il passaggio dall'area arancione a quella gialla in base all'ordinanza firmata ieri dal ministro della Salute Roberto Speranza che entrerà in vigore dalla mezzanotte di oggi.

All'incontro partecipano il Governatore Nello Musumeci, l'assessore alla Salute Ruggero Razza e il capo della segreteria tecnica del Presidente Giacomo Gargano. Secondo alcune indiscrezioni verrebbe confermata la didattica a distanza per gli studenti delle scuole superiori, la chiusura di teatri, cinema, parchi, palestre e piscina e il divieto di circolazione attualmente in vigore dalle 22 alle 5 del mattino. Dovrebbe permanere anche il limite del 50% di riempimento nel trasporto pubblico e la chiusura dei centri commerciali nei festivi e prefestivi. E' possibile invece, già a partire da domani, la riapertura dei negozi e la possibilità di somministrazione fino alle 18 di bar, ristoranti e pizzerie ai quali era stata imposta la vendita di cibo solo per asporto. (ANSA).