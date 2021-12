Covid Sicilia, zona arancione in 11 comuni

Palermo - Torna la zona arancione in altri sei comuni siciliani che si aggiungono ai 5 già con restrizioni durante le feste. La nuova ordinanza firmata ieri sera dal governatore Nello Musumeci la dispone nei paesi di Butera (in provincia di Caltanissetta), Barcellona Pozzo di Gotto, Fiumedinisi, Gualtieri Sicaminò, Milazzo e San Filippo del Mela (in provincia di Messina), da venerdì 24 dicembre a venerdì 31 dicembre compreso.

La zona arancione è attualmente in vigore sull'Isola, fino al 27 dicembre incluso, anche a Castrofilippo (Agrigento), Marianopoli (Caltanissetta), Motta Sant’Anastasia (Catania), Terme Vigliatore e Scaletta Zanclea (Messina).