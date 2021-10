Covid, Sicilia zona bianca da sabato 9 ottobre

Ragusa - Stavolta non dovrebbero esserci davvero più sorprese: domani, nella consueta cabina di regia romana del venerdì, il ministro della Salute Roberto Speranza annuncerà il ritorno della Sicilia in zona bianca. Già da sabato prossimo, 9 ottobre, senza attendere il lunedì. L'ha anticipato oggi Ruggero Razza: oggi è infatti il 14esimo giorno in cui l'Isola rientra nei parametri della fascia di minor rischio. I nuovi casi in una settimana sono calati di ulteriore 18%.

"Un trend di diminuzione ormai consolidato - spiega l'assessore regionale alla Salute - ma il passaggio in zona bianca non deve essere interpretato come un dato politico, come non era una decisione politica la zona gialla". Sul fronte del piano vaccinale per Razza si sta recuperando il ritardo, nonostante il caso Messina debba impensierirlo non poco: se non raggiungeranno almeno il 75% di residenti vaccinati, tra una settimana capoluogo e decine di comuni della provincia che viaggiano su percentuali fra il 50 e il 60 si ritroveranno nella paradossale situazione di mini red zone circondate dal bianco, che faranno in tempo solo ad assaporare.