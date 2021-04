Covid Sicilia, zone rosse nuove e prorogate: la lista aggiornata

Ragusa - Canicattì e Favara nell’agrigentino si accendono da domani, giovedì 15, fino al 28 aprile nel tabellone luminoso di spie rosse mentre le zone rosse in scadenza a Rosolini e Solarino, nel siracusano, sono prorogate fino al 22: non sono bastati 14 giorni per migliorare le curve. In tutto i comuni in red zone in Sicilia sono oggi 117: oltre agli 82 della provincia di Palermo, capoluogo compreso, nel resto della Sicilia ce ne sono 35.

Dodici in provincia di Agrigento: Canicattì, Favara, Porto Empedocle, San Cataldo, Ribera, Palma di Montechiaro, Cattolica Eraclea, Santa Margherita Belice, Montallegro, Alessandria della Rocca, Lampedusa e Linosa. Sei nel Nisseno: Caltanissetta, Niscemi, San Cataldo, Mazzarino, Sommatino, Acquaviva Platani). Quattro nell'Ennese: Pietraperzia, Centuripe, Regalbuto, Calascibetta. Quattro nel Messinese: Barcellona Pozzo di Gotto, Francavilla di Sicilia, Mojo Alcantara, Gaggi. Tre in provincia di Ragusa: Scicli, Acate, Santa Croce Camerina. Due nel Siracusano: Rosolini e Solarino. Tre nella provincia di Catania: Biancavilla, Ramacca, Zafferana Etnea. Uno solo in provincia di Trapani: Marsala.