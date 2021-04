Covid: situazione critica a Palermo, proteste in tutta la Sicilia VIDEO

Palermo - "Incoscienti fermatevi, state provocando una strage di migliaia di persone e di migliaia di aziende": dopo la diffusione dei dati sui contagi che segnano un’impennata di casi a Palermo, Leoluca Orlando ha registrato un drammatico messaggio prendendosela con i cittadini che non rispetterebbero i divieti. "Siamo alla vigilia di una strage umana ed economica". Sabato sera, dopo i video di assembramenti all’aperto, il sindaco ha firmato un’ordinanza per impedire di nuovo lo stazionamento lungo la costa almeno fino al 2 maggio.

Ma il numero dei positivi continua a salire: 584 i positivi registrati nelle ultime 24 ore, oltre la metà dei 1.069 nuovi casi registrati lunedì in tutta la Sicilia, che hanno rialzato il tasso di positività al 5,2%. Proseguono intanto le proteste di diverse categorie di lavoratori per chiedere aperture e ristori adeguati. Non solo nel capoluogo, dove ieri è sceso in strada il settore matrimoni: nel secondo e terzo video vediamo le proteste dei ristoratori a Siracusa ed Enna.