Il Covid stronca il papà di Paola Perego

Pietro Perego, il padre di Paola Perego è morto all'età di 90 anni. La notizia è stata data dalla sua agenzia Arcobalenotre, creata con il marito Lucio Presta, che su Twitter le ha fatto le condoglianze. Il padre Pietro aveva contratto il Covid19 insieme alla moglie Alice di 84 anni e nelle scorse settimane la conduttrice si era detta molto preoccupata per loro e costretta a stare loro lontana, visto che i genitori vivono a Milano. A fine ottobre la stessa conduttrice aveva raccontato di aver contratto il virus in occasione della presentazione della sua trasmissione Il filo rosso su Rai2 che è andata in onda ieri ed è sul rapporto tra nipoti e nonni.

Nessun messaggio è ancora arrivato invece dalla presentatrice stessa, chiusa nel riserbo del suo dolore, ma che più volte in passato aveva parlato della malattia del papà.

A preoccupare Paola Perego era stata nelle ultime settimane l'emergenza coronavirus. "Mio padre che ha 90 anni, mia madre 84enne, mia sorella, mia cognata e tutti i miei nipoti sono a Milano alle prese con il Covid. Vivono lontani da me, non posso incontrarli e vivo con la paura che la malattia possa degenerare", aveva spiegato in occasione della conferenza stampa de Il Filo Rosso, programma che ha segnato il suo ritorno in tv. Non è chiaro di quale patologia soffrisse l'uomo né se a complicare la sua situazione è stato il covid, ma di certo c'è che era malato da tempo. "Mi sto sentendo impotente perché mio padre, che ha novant’anni, è molto malato - aveva ammesso Paola in un'altra occasione, alcuni mesi fa - Vorrei rimetterlo in piedi: non se ne può andare sulla sedia a rotelle. Sto lottando, ma non è semplice. Ci proverò fino all’ultimo momento, ma rimane frustrante non poter fare nulla per impedirlo".

La famiglia di Paola Perego

I genitori di Paola Perego, Pietro e Alice, sono stati insieme per 57 anni. "Oggi si amano tanto, in passato un po' meno - ha raccontato lei - Con l'età sono diventati l'uno indispensabile per l'altro. Hanno ritrovato armonia da grandi". Un'infanzia, la sua, trascorsa a Monza e senza tanti agi. "Papà faceva il falegname, mamma la casalinga. Hanno sempre cercato di non farci mancare nulla, ma facevamo l'indispensabile. Soldi per andare in vacanza non ce n'erano". Infine, sul rapporto che ha con loro ha spiegato: "Hanno vissuto la mia carriera sempre con grande normalità. Non ero la figlia da osannare, ma neanche da ostacolare. Mi dicevano 'se vuoi fare questo fallo, ma comportati sempre bene'. Sono sempre stati presenti, ma mai assillanti".