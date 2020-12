Covid, tampone anche al Papa

Città del Vaticano - Nuovo tampone anche per Papa Francesco. Una misura precauzionale che si è resa necessaria dopo che due cardinali di curia sono risultati positivi al covid, il presidente del Governatorato, Giuseppe Bertello e l'Elemosiniere pontificio, Konrad Kraiewski, entrambi spesso a contatto con il Papa, in particolare l'Elemosiniere che per conto del pontefice gira in lungo e in largo Roma a dispensare aiuti a centri per migranti, case di riposo, istituti per bambini disabili, parrocchie periferiche, case famiglia. Al momento il cardinale polacco è ricoverato al Gemelli per alcuni problemi respiratori, mentre Bertello - più anziano - è chiuso in isolamento a casa sua, in Vaticano, ma senza complicazioni, probabilmente un caso asintomatico.

L'esame sul Pontefice è stato eseguito lunedì mattina, prima dell'udienza con i cardinali e i superiori della Curia romana per gli auguri natalizi. La necessità di sottoporre il Pontefice al tampone sarebbe stata decisa in seguito al riscontro della positività dei due cardinali con i quali il Papa si era intrattenuto durante la predica natalizia del cardinale Cantalamessa.