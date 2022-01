Modica - La variante Omicron del Coronavirus porta il tasso di positività in Sicilia, oggi, 2 gennaio 2022, al 17%, mentre a Modica, per restare in patria ragusana, stando ai dati forniti da privati rilevatori, è al 15%.

E' netto il rialzo del tasso di positività, salito al 17% (ieri era al 10%, con 5.764 casi). L'isola è al sesto posto per contagi. Gli attuali positivi sono 51.296 con un aumento di 3.531 casi. I guariti sono 420 mentre le vittime sono 13 e portano il totale dei decessi a 7.527.