Covid, tra 4 giorni la decisione sul lockdown totale

Da stamattina Abruzzo, Basilicata, Liguria, Umbria e Toscana affiancano Sicilia e Puglia in zona arancione, mentre la provincia di Bolzano diventa rossa assieme a Calabria, Lombardia, Piemonte e Valle d'Aosta. Ma almeno altre 4 regioni - Campania, Emilia Romagna, Veneto e Friuli - potrebbero passare presto dalla zona "gialla " a quella “arancione” o direttamente "rossa”. In pratica resterebbero in giallo solo Lazio, Molise, Marche e Sardegna, oltre alla provincia di Trento. Tanto che sempre più osservatori si chiedono se a questo punto non si ameglio chiudere tutto il Paese anziché procedere a macchia di leopardo. Eventualità che il governo vuole scongiurare assolutamente, per il costo economico e sociale che comporterebbe una quarantena nazionale: per questo dopo i governatori ora Conte si rivolge ai sindaci chiedendogli di “anticipare la stretta” e chiudere le piazze, strade e negozi in base alla situazione dei contagi locali, prima che si necessario imporlo da Palazzo Chigi.

La dead line fissata per decidere eventuali ulteriori strette è domenica prossima. Prima si vuole attendere di vedere gli effetti del Dpcm del 3 novembre sulla curva dei contagi. Tutto dipenderà, al solito, da cosa succederà in settimana. Il doppio tampone altera i dati e l’attuale tasso di positività, secondo l’Iss, supererebbe addirittura il 20%. Se gli ospedali - come di fatto sta già avvenendo in diverse località - raggiungessero il punto di saturazione, potrebbero salire insomma a 14 il numero delle regioni con misure più restrittive rispetto al resto del Paese. Già ora in mezza Italia sono chiusi bar, ristoranti e decine di altre attività o non ci si può spostare dal proprio comune: la differenza col lockdown totale, insomma, non sarebbe poi così enorme. Dalla primissima linea, quella dei medici di base, da giorni si chiede di chiudere subito: «Serve una zona rossa in tutta Italia - insiste il presidente della Federazione italiana dei medici di medicina generale, Silvestro Scotti -. Mi pare assurdo che questo si sia deciso nel momento in cui il nord aveva percentuali di contagio così importanti e oggi si stia rimandando a questa barzelletta del puzzle».