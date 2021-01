Covid, tramonto rosso in Sicilia: cosa fare per non tornarci più

Ragusa - Contagi da 5 giorni sotto quota mille, inferiori al numero di chi guarisce dal Covid, il tasso di positività fra tamponi rapidi e molecolari è ancora ondulatorio ma calano finalmente i ricoveri, il tallone d’achille della Sicilia. Rosso al crepuscolo sull’Isola, domani sera. I dati ai quali si farà riferimento - nel prossimo monitoraggio dei colori regionali atteso venerdì 29 gennaio – remano a favore dell’uscita dell’Isola dall’area di massima allerta. In base al decreto, indipendentemente dagli indici, non si può migrare dalla zona rossa all’arancione o dall’arancione alla gialla prima di due settimane: confermata rossa sabato scorso, l’Isola può dunque ben sperare in un’alba arancione da domenica 31 gennaio, come annunciato da Musumeci e ripetuto da Razza.

Ma si tratta anche di non tornarci più, in rosso. Per questo, ancora durante l’arancione, bisognerà tenere alta la guardia e aumentare capacità di tracciamento e test molecolari (attualmente circa 10mila al giorno), ridurre e spegnere nuovi focolai (sono centinaia i cluster ogni settimana), e non abbandonare i controlli anti Covid perché - anche scoloriti - i principali divieti valgono ancora, dagli spostamenti extracomunali ai distanziamenti. Soprattutto è necessario controllare la pressione sugli ospedali, mantenere i ricoveri Covid sotto la soglia del 40% nei reparti ordinari e sotto il 30 nelle terapie intensive (solo 550 quelle realmente disponibili in tutta la regione), così da riprendere analisi ed esami sospesi per chi soffre di altre patologie: al momento sono, rispettivamente, al 34 e al 28%.

Le vittime sono ancora tante, ma non entrano direttamente nel computo della revisione cromatica. Del resto se è tornata arancione la Lombardia che il Coronavirus ha trasformato in un lazzaretto, a questo punto può tornarci chiunque. Forse si allenteranno le proteste di genitori e studenti per la chiusura delle superiori, anche se in base ai dati forniti dai diversi istituti pare che da novembre solo il 50% di prof e ragazzi abbia effettuato lo screening : sarebbe stato il caso di renderlo obbligatorio, visto che da lunedì primo febbraio il 50% torna in presenza. Protesteranno ancora invece i ristoratori siciliani, riunitisi in un comitato che si rifiuta di riaprire con separé di plexiglas ai tavoli e camerieri vestiti da infermieri: ma tanto, per ora, la consumazione al tavolo resta vietata.