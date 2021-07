Covid Ue, Sicilia al verde: ripartono gli Open Day fino a domenica

Ragusa - Da oggi anche la Sicilia è finalmente verde sulla cartina geografica del Centro europeo per la prevenzione e il controllo del Covid (foto), che fornisce indicazioni utili per i viaggi in Ue, dove a continuare a preoccupare sono ormai solo Spagna, Portogallo e Irlanda. Anche Calabria e Basilicata passano con l'Isola nella fascia di rischio inferiore, quella con minor incidenza di contagi: meno di 25 ogni 100mila abitanti in due settimane. Merito esclusivo, non ci stancheremo mai di ripeterlo, della campagna vaccinale: attualmente ha completato il ciclo 30% della popolazione siciliana, più il 22% con una dose.

L'obiettivo è non far precipitare il numero di iniezioni con l'estate che avanza, visto che già da un paio di settimane si è passati da 50 a 30mila al giorno. Sono già 180mila le prenotazioni messe in cantiere sull'Isola per tutto il mese di luglio, a fronte dell'arrivo di circa 400mila sieri. Delle 4 marche, la gran parte è Pfizer. Volendo, ci sono ancora 200mila buchi da riempire: da oggi e fino a domenica sono ripresi infatti gli Open Day per fragili e over 60, attesi senza prenotazione negli hub di ogni provincia.