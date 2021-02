Vaccino Astrazeneca (per chi ha meno di 55 anni) arriva in Sicilia

«Domani arriverà in Sicilia il vaccino Astrazeneca». Lo ha detto in una diretta Facebook l'assessore regionale alla Salute, Ruggero Razza. «Siamo ottimisti, febbraio ci vedrà procedere, insieme con la vaccinazione degli over 80, con l’ulteriore vaccino, quello di Astrazeneca, riservato alla popolazione di età inferiore ai 55 anni», ha aggiunto Razza. La vaccinazione in questa prima fase vedrà coinvolte alcune categorie che svolgono servizi essenziali come «forza armate, forze dell’ordine, vigili urbani, insegnanti, coloro che svolgono attività per la pubblica amministrazione e per la Protezione civile, in particolare alle categorie che svolgono servizi essenziali».

Domani - ha spiegato Razza - si terrà una riunione con tutte le Regioni, nel corso della quale sarà deciso con Astrazeneca «di partire in tutta Italia con le stesse categorie». «Speriamo e confidiamo molto che nelle prossime settimane, dopo febbraio, si possa aumentare con la dotazione per fare presto - ha sottolineato Razza - la prima fase di vaccini, che doveva impegnare i primi tre mesi dell’anno, ci deve auspicabilmente portare a coprire tutta la popolazione con più di 80 anni entro marzo».