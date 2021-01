Covid, variante siciliana? Non ci sono prove scientifiche

Partiamo dai numeri. In una settimana l'aumento dei positivi Covid in Sicilia è aumentato del 66%, cun un tasso di positività che sfiora il 20%. La domanda che i virologi siciliani si pongono è: siamo di fronte a una variante siciliana del Coronavirus?

Spiegano i "Biologi per la scienza", un gruppo di giovani biotecnologi molto attivi sui social nella divulgazione e informazione scientifica che «per quanto sia vero che Sars-CoV-2 è caratterizzato da un tasso di mutazione decisamente inferiore a quello degli altri virus a Rna, è anche vero che ogni contagiato rappresenta per il virus un’occasione per mutare e meglio adattarsi al suo ospite. Questo adattamento non è necessariamente un vantaggio per l’ospite, ma anzi, come B117 ci ha fatto chiaramente vedere, potrebbe rendere la gestione della pandemia decisamente più complessa».

Alcune mutazioni del virus si sono rivelate più contagiose. Sono cinque le varianti che negli ultimi mesi hanno generato allarme. La prima è quella cosiddetta europea (D614G), responsabile della seconda ondata caratterizzata da una maggiore incidenza dei contagi. Ancora più aggressive, in termini di contagiosità, sono le varianti individuate tra ottobre e novembre: quella sudafricana e, soprattutto, quella inglese, la cui trasmissibilità è aumentata del 50-70%.

Le mutazioni più significative si trovano sulla proteina Spike del Coronavirus: un picco sulla superficie che gli permette di agganciarsi al recettore ACE2 delle cellule umane per penetrarle e infettarle. Nel giro di poche settimane, queste varianti (soprattutto quella inglese) sono state rilevate in mezzo mondo: dall’Australia al Canada, da Hong Kong all’India, dagli Stati Uniti al Cile e gran parte dell’Europa, Italia compresa. Una conferma evidente di quanto queste mutazioni siano altamente contagiose.

Il che non significa come detto che siano più letali, anzi: «Non ci sono informazioni sul fatto che le infezioni da questi ceppi siano più gravi», ha chiarito il Centro europeo per il controllo delle malattie (Ecdc).

«Potrebbe ipotizzarsi una mutazione del virus anche in Sicilia - dice il professore Antonio Cascio, direttore dell’unità di malattie infettive del Policlinico "Paolo Giaccone" di Palermo - ma ad oggi non ci sono conferme scientifiche che nell'Isola circoli una nuova variante virale, il tutto dovrebbe essere suffragato dalle analisi della sequenza genetica del Rna virale».

«Le mutazioni ci sono sempre state e continueranno sempre ad esserci e grazie alle mutazioni si è avuta l’evoluzione di tutte le specie compresa quella umana - spiega Cascio -. Più i microrganismi sono semplici più è facile che si possano verificare mutazioni. I virus con acido nucleico Rna mutano più velocemente degli altri. Il Sars-CoV-2 tende a mutare meno frequentemente rispetto agli altri virus ad Rna, ma muta con una velocità stimata di due mutazioni al mese».

«Non sempre le mutazioni risultano vantaggiose per il virus e non necessariamente le mutazioni rendono il virus più contagioso o più aggressivo», sottolinea il professore Cascio. «Di solito tendono a diffondersi maggiormente le varianti che sono più contagiose e meno virulente. È importantissimo continuare ad analizzare frequentemente le sequenze genetiche dei virus circolanti nelle diverse parti del mondo per monitorare l'emergenza di queste varianti che potrebbero diventare meno riconoscibili dai test diagnostici molecolari o antigenici o meno suscettibili agli anticorpi emersi dalla vaccinazione».