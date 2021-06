CR7, Messi, Neymar e non solo: chi sono i calciatori più pagati al mondo

Cristiano Ronaldo, Messi, Mbappé, Lewandowski, Neymar. Di calciatori che possono essere considerati tra i più forti al mondo ce ne sono ormai a iosa. Il talento e la quantità di goal che vengono messi a segno da alcuni giocatori sono evidenti a tutti. Di conseguenza, anche i loro ingaggi sono proporzionati alle statistiche che vantano ogni anno. Si parla di cifre davvero considerevoli. Come se non bastasse, a queste vanno aggiunti gli introiti di eventuali pubblicità che possono persino superare i regolari stipendi. L’andazzo di oggi prevede che i calciatori tirino sempre più in alto l’asticella per massimizzare i propri profitti. Non stupisce se si parla di ipotesi di calciomercato per CR7, Messi e Mbappe: non si sa mai cosa può succedere nella carriera. Una volta che la somma viene messa nera su bianco sarà corrisposta, a prescindere dal fatto che il rendimento rispetti o meno le aspettative.

Proprio di recente, in Italia è sorto un caso relativo a Gigio Donnarumma, che ha lasciato il Milan rifiutando una proposta di rinnovo con ingaggio a 8 milioni. Paradossalmente, sono i calciatori più ricchi a pretendere sempre di più. Tra i più pagati in circolazione, comunque, per il momento non figura l’estremo difensore della Nazionale azzurra. Il “Paperone” del calcio è attualmente Lionel Messi, che percepisce sui 130 milioni di Euro a stagione, considerando anche gli sponsor. Cristiano Ronaldo, invece, arriva a 115, ma non è escluso che nel prossimo futuro riveda le sue aspettative, anche in considerazione dell’età anagrafica che sta iniziando a farsi sentire. Neymar, infine, si avvicina ai 100 milioni totali.

Il distacco con tutti gli altri è evidente. Gareth Bale viaggia sui 40 milioni all’anno, dei quali 25 soltanto di ingaggio. Anche Antoine Griezmann si attesta su quelle cifre, ma il suo stipendio è superiore. Eden Hazard guadagna sui 35 milioni, un po’ come il caro vecchio Iniesta, che però ha abbandonato i principali palcoscenici internazionali e da qualche tempo si è trasferito nel campionato giapponese.

Robert Lewandowski, prossimo alla Scarpa d’Oro, non arriva a 30 milioni: molto probabilmente al polacco spetterà un ritocco dell’ingaggio anche per evitare che scappi via dal Bayern Monaco, società comunque molto attenta ai conti. Non a caso i bavaresi avevano rifiutato il progetto della Superlega. A quota 27 milioni troviamo Mbappé. I vari Piqué, De Bruyne, Suarez e Sergio Aguero prendono poco più di 25 milioni. David De Gea, invece, poco meno.

Tra Europei e Coppa America è probabile che qualche calciatore che non è stato ancora in grado di imporsi si faccia notare favorendo il proprio trasferimento a club più importanti o avanzando pretese con le società per le quali sono già tesserati. Molti tifosi non mancano mai di lamentarsi di questo aspetto del mondo del calcio: anche in periodo di crisi ci sono calciatori che non sembrano riuscire ad accontentarsi e che vogliono continuamente di più, quasi ogni anno. Chissà allora a quanto arriverà in futuro l’ingaggio di una delle stelle internazionali esplose da poco quale Erling Haaland, già capocannoniere della Champions League.