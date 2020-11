Cracco e Favino girano trasmissione nel ristorante di Pino Cuttaia

Licata - Su una Citroen Mehari targata Torino Carlo Cracco e Pierfrancesco Favino sono arrivati al ristorante La Madia di Pino Cuttaia per girare una trasmissione televisiva il cui titolo è top secret. Cracco e Favino hanno girato un programma di food che andrà in onda presto in tv. Pino Cuttaia è stato uno dei protagonisti. Le scene, oltre che in alcune zone di Licata, sono state girate da “La Madia” e Uovo di Seppia”, la dispensa di Pino Cuttaia.

Loredana Cipriano, moglie dello chef licatese, ha scritto: “Voglio tranquillizzare chi ha allertato le forze dell’ordine, che tutto è stato fatto seguendo le normative e che tutto lo staff (circa 70 persone) del seguito delle due celebrità e anche lo stesso chef Cuttaia sono stati sottoposti a tampone per 2 volte, affinché tutto potesse svolgersi nella sicurezza più assoluta! Sarà nostra cura comunicare tempestivamente quando andrà in onda la puntata registrata. Vogliamo che la popolazione licatese tutta sappia che lo chef continua, nonostante tutto, a far conoscere Licata al di fuori dei confini regionali e nazionali, sperando che tutto torni come prima e anche meglio di prima, cercando di contribuire alla nostra micro economia!”