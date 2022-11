Creare un poster online senza nessuna fatica

La tecnologia moderna rende il processo di creazione di poster e manifesti molto più rapido e semplice. Spesso il bibliotecario non ha nemmeno bisogno di creare la sua creazione da zero, ma può semplicemente personalizzare un modello già pronto. In questo articolo diamo un'occhiata approfondita all'editor online Vista Create e ad alcuni servizi utili che possono aiutarvi a creare rapidamente e facilmente un poster d'impatto e memorabile. Puoi sempre usarlo per creare poster per la tua attività.



Il servizio qui sotto non richiede una formazione approfondita e una conoscenza approfondita del design, come ad esempio lavorare in Adobe Photoshop. Tutto ciò che dovete fare è ricordare le semplici regole per la creazione di un poster, di cui abbiamo parlato qui. Il vantaggio principale dei seguenti servizi è che sono accessibili da qualsiasi computer connesso a Internet e hanno un'interfaccia intuitiva con cui anche un utente inesperto può familiarizzare.

Vista Create

Vista Create è uno dei servizi più comuni per la creazione di poster o la progettazione di post per i social media. Il servizio offre un gran numero di funzioni per diversi formati di volantini: poster, presentazioni, copertine per un video di YouTube, un logo, una cartolina e molto altro ancora. Tuttavia, in questo articolo ci occuperemo solo delle funzionalità necessarie per creare un poster.

Modelli

Troverete un gran numero di modelli gratuiti per biglietti da visita, poster, opuscoli, copertine, presentazioni e molto altro ancora. Grazie a ciò è possibile scegliere un tema per qualsiasi evento. Tra gli esempi forniti vi sono alcune opzioni a pagamento. Tuttavia, è possibile trovare molte buone opzioni tra i modelli gratuiti.

Immagini

Vista Create dispone di un proprio archivio per foto e immagini. Si noti che alcune foto sono disponibili solo nella versione a pagamento. Se non trovate un'immagine adatta al vostro lavoro, potete utilizzare fotostock gratuiti da altre fonti. Nel vostro editor di progetti potete aggiungere le foto disponibili in fotostock ed elaborarle immediatamente con i filtri integrati.

Lavoro di squadra

Con la funzione "Crea un team" è possibile lavorare su un progetto in parallelo con più partecipanti. In un'apposita finestra, aggiungere gli indirizzi e-mail dei partecipanti e fare clic su "Invia inviti". Con questa funzione è possibile condividere gli elaborati del poster con i colleghi, ognuno dei quali potrà correggere il lavoro da solo o lasciare commenti.

Nella versione gratuita potete invitare fino a 30 persone a far parte del vostro team, assegnando a ciascuno un ruolo. Ogni singolo elemento è dotato di un'opzione di revisione (commento) con la possibilità di notificare a tutti o a singoli membri del team l'aggiunta di un commento.

Cartelle

Idee degli utenti

Se siete a corto di ispirazione, potete sempre dare un'occhiata ai progetti di altri utenti che hanno caricato i loro lavori sul sito.

Cosa considerare quando si crea un poster

Ecco alcuni consigli per creare un poster online e la scelta di un modello di poster:

● trovare un modello di poster con un formato che si adatti alla vostra visione (posizionamento dell'intestazione, "riempimenti" per le immagini, rapporto d'aspetto);

● selezionare un modello di poster delle dimensioni adatte al luogo (torneremo sulle dimensioni più avanti);

● ricordate che potete sempre modificare il modello se non vi piace qualcosa del suo design.

Applicazione per il vostro smartphone

È possibile utilizzare il servizio Vista Crea tramite un'applicazione mobile per Android e iOS. Installate l'applicazione, accedete al vostro profilo e accedete ai vostri progetti esistenti. L'applicazione mobile non ha tutte le funzionalità della versione browser, ma è sufficiente per correggere o aggiungere progetti già creati sul vostro computer.

Conclusione

Il vantaggio principale di questo servizio è la possibilità di creare poster direttamente dal browser. A differenza del software per PC di cui abbiamo parlato in questo articolo, potrete lavorare al vostro progetto da qualsiasi computer: basta andare sul sito web e accedere con il vostro profilo. Nonostante la varietà di servizi di creazione di poster, tutti sono simili nelle loro funzionalità e possono essere utilizzati anche da utenti inesperti.