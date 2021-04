Crédit Agricole, una sola App e tanti vantaggi

Fondata in Francia nel 1885, Crédit Agricole è oggi uno dei più importanti istituti di credito d’oltralpe ed è, inoltre, presente in più di 50 Nazioni in tutto il mondo. Tra queste è annoverata anche l’Italia, che può contare su numerose filiali Crédit Agricole distribuite principalmente nel territorio del centro-nord del Paese.

Tra gli strumenti che consentono alla clientela di accedere a tutti i servizi in modo più intuitivo e rapido c’è sicuramente “Appyday”, l’app mobile Crédit Agricole progettata dall’agenzia digitale full service Doing e presentata alla Milano Digital Week 2021. L’applicazione permette a tutti i consumatori di gestire in mobilità ogni prodotto disponibile in filiale, dal classico conto corrente ai mutui, passando per carte di credito/debito, assicurazioni, prestiti e investimenti.

Le fasi di progettazione dell’app hanno fatto seguito a indagini approfondite sulle esigenze degli utenti, aspetto che ha consentito ai creatori di comprendere quali fossero le reali aspettative della clientela. Ecco che, quindi, si è tenuto conto dell’organizzazione inerente all’interfaccia grafica, delle varie gestures necessarie e del posizionamento delle diverse categorie, in modo da garantire la migliore user experience possibile.

Nello specifico, il team di sviluppo ha coinvolto, sin dalle fasi iniziali, un campione di circa 30 dipendenti Crédit Agricole e altrettanti utenti “esterni” finali, raccogliendo da loro impressioni e suggerimenti. Dai dati raccolti durante questo primo step è stato messo a punto un software prototipo, il quale è stato poi testato ulteriormente da un gruppo eterogeneo di soggetti, fino al lancio dell’applicazione. Al momento il debutto dell'app pare sia stato un successo, con feedback che superano i 4.5 punti all’interno dei principali store e con una serie di migliorie in arrivo a breve.

Quali servizi offre l’applicazione Crédit Agricole?

Tramite il pratico “Gestore dell’applicazione” è possibile amministrare i propri risparmi direttamente dallo smartphone o dal tablet, potendo contare anche sul nuovo servizio “Mobile Collaboration”. Quest’ultimo consente agli utenti di visualizzare e, eventualmente, accettare le varie proposte di consulenza e investimento tramite un semplice clic, in alternativa alle classiche modalità “sportello” e “telefonata”. La collaborazione con PayDo permetterà, inoltre, di pagare tramite il pratico strumento Plick, un’innovativa piattaforma che permette di inviare denaro anche senza possedere il codice IBAN del destinatario.

Il margine di miglioramento inerente ai servizi offerti da AppyDay è sicuramente enorme e gli specialisti stanno già lavorando su un progetto relativo all’integrazione di funzionalità FinTech e operatori di mercato.

Codici promozionali Crédit Agricole

È possibile risparmiare sulla piattaforma Crédit Agricole? La risposta è “Si”. Online è facile reperire, infatti, dei codici promozionali Credit Agricole dedicati, che possono essere utilizzati per ottenere dei vantaggi, sono chiamati anche codici, coupon, voucher, ma il significato è sempre il medesimo. In genere si presentano come stringhe composte da numeri e lettere, che devono essere inserite al momento opportuno nello specifico riquadro, ma è possibile trovarli anche sotto forma di comuni link, da seguire per visualizzare l’offerta.

Utilizzare un codice Crédit Agricole sul sito ufficiale è semplice. Dopo essersi collegati al portale, è necessario cliccare sul tasto “Apri il conto”, azione che permette di raggiungere la schermata di registrazione. Questa si suddivide in più schede, la prima delle quali consente all’utente di individuare la filiale più vicina alla propria posizione. Dopo aver scelto la banca di riferimento e aver verificato il Captcha, viene suggerito di tenere a portata di mano documento e codice fiscale e viene chiesto tramite quale modalità si voglia portare a termine la registrazione.

Cliccando su “App” si viene reindirizzati alla pagina relativa ai dati anagrafici, all’interno della quale è presente la casella “Hai un codice promozionale? (opzionale)”, dove si deve incollare oppure digitare il proprio coupon alfanumerico. Fatto ciò, è sufficiente completare gli altri campi con le informazioni richieste e cliccare sul tasto “Continua” per raggiungere le schede successive. Completato tutto l’iter di registrazione si otterrà lo sconto.

Sul WEB esistono diverse piattaforme specializzate in codici sconto, organizzate in modo da rendere semplice all’utente la ricerca del coupon più adatto alle proprie esigenze. Ogni singola offerta possiede delle specifiche condizioni d’uso e una data di scadenza, perciò la prima cosa da fare è quella di leggere il contenuto della pagina T&C per prendere visione di ogni informazione.

Tra i vantaggi derivanti dai codici Crédit Agricole ci sono, ad esempio, le promozioni inerenti al Cashback di Stato, i buoni Amazon o Netflix in omaggio, gli sconti sul mutuo o le offerte utili per ottenere il rilascio di una carta di credito a quota ribassata o gratuita. Un ottimo modo per rimanere sempre aggiornati sulle promozioni in atto e su eventuali codici sconto disponibili è quello di seguire le pagine social Crédit Agricole. L’Istituto bancario è presente, infatti, sulle piattaforme Facebook, Twitter, YouTube, LinkedIn e Instagram e tramite i contenuti pubblicati è possibile venire a conoscenza di novità e offerte.