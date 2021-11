Crepe e fogne, le ferite lasciate aperte dal maltempo VIDEO

Agrigento – Nuove segnalazioni in Rete del portato di danni arrecato all’Isola dalla recente ondata di maltempo, e che proseguono come effetto di infiltrazioni e smottamenti. Nel primo video l’asfalto stradale profondamente crepato in più punti vicino Ribera, oramai prossimo a spalancarsi in una voragine.

Nel secondo, ancora nell’agrigentino, la condotta fognaria sottomarina di Licata, mai autorizzata dall'Assessorato regionale, distrutta e trascinata a riva dall'ultima mareggiata. Nel terzo filmato una fogna a cielo aperto scola i reflui verso il mare di Barcellona Pozzo di Gotto, nel messinese.