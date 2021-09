Criptovalute, dollari digitali e il futuro del denaro

Nel giro di pochi anni, le criptovalute sono cresciute da novità digitali a tecnologie da trilioni di dollari con il potenziale di sconvolgere il sistema finanziario globale. Bitcoin e centinaia di altre criptovalute sono sempre più popolari come investimenti e vengono utilizzati per acquistare di tutto, dal software agli immobili alle droghe illegali.

Per i sostenitori, le criptovalute sono una forza democratizzante, che strappa il potere della creazione e del controllo del denaro dalle banche centrali e da Wall Street. I critici, tuttavia, affermano che la nuova tecnologia è selvaggiamente non regolamentata e sta dando potere a gruppi criminali, organizzazioni terroristiche e stati canaglia. Il mining di criptovalute ad alto consumo di elettricità è anche dannoso per l'ambiente, sostengono.

I regolatori finanziari ora si stanno affrettando a rispondere. Le normative variano notevolmente in tutto il mondo, con alcuni governi che abbracciano le criptovalute e altri che ne vietano o limitano l'uso. Le banche centrali di tutto il mondo, inclusa la Federal Reserve statunitense, stanno considerando di introdurre le proprie valute digitali per competere con il boom delle criptovalute.

Cosa sono le criptovalute?

Così chiamate per il loro uso dei principi della crittografia per coniare monete virtuali, le criptovalute vengono generalmente scambiate su reti di computer decentralizzate tra persone con portafogli virtuali. Queste transazioni sono registrate pubblicamente su registri distribuiti e a prova di manomissione noti come blockchain. Questo framework open source impedisce la duplicazione delle monete ed elimina la necessità di un'autorità centrale come una banca per convalidare le transazioni.

Bitcoin, creato nel 2009 dallo pseudonimo dell'ingegnere informatico Satoshi Nakamoto, è di gran lunga la criptovaluta più importante e il suo valore totale ha a volte superato 1 trilione di dollari. Ma numerosi altri token, tra cui Ethereum, il secondo più popolare, sono proliferati negli ultimi anni e operano secondo gli stessi principi generali.

Gli utenti di criptovaluta inviano fondi tra indirizzi di portafogli digitali ed è possibile scambiare criptovalute anche con Bitiq app. Queste transazioni vengono quindi registrate in "blocchi" e confermate attraverso la rete. Le blockchain non registrano nomi reali o indirizzi fisici, ma solo i trasferimenti tra portafogli digitali e conferiscono quindi un grado di anonimato agli utenti.

I "minatori" di Bitcoin guadagnano monete convalidando le transazioni sulla rete, un processo che richiede loro di risolvere problemi matematici utilizzando i computer per indovinare e verificare trilioni di possibili soluzioni, note come "proof of work". Molte criptovalute utilizzano questo metodo, ma alcune utilizzano un meccanismo di convalida noto come "proof of stake". Nel caso di Bitcoin, ogni dieci minuti viene aggiunto un blocco di transazione alla catena, a quel punto viene assegnato un nuovo Bitcoin. La fornitura totale di Bitcoin è limitata a ventuno milioni di monete, ma non tutte le criptovalute hanno un tale vincolo.

I prezzi di Bitcoin e di molte altre criptovalute variano in base alla domanda e all'offerta globali. Tuttavia, i valori di alcune criptovalute sono fissi perché sono supportati da altri asset, guadagnandosi così il nome di "stablecoin". Ad esempio, il valore delle famose stablecoin Tether e USD Coin è presumibilmente ancorato a 1$ per moneta, anche se le autorità hanno affermato che non è sempre così.

Cosa stanno facendo i governi in merito?

Molti governi inizialmente hanno adottato un approccio cauto verso le criptovalute, ma la loro rapida ascesa ed evoluzione, ha costretto i regolatori a iniziare a elaborare regole per il settore emergente, un processo che potrebbe richiedere anni. Le normative variano ampiamente in tutto il mondo, con alcuni governi che abbracciano le criptovalute e altri che le vietano completamente. La sfida per i regolatori, dicono gli esperti, è sviluppare regole che limitino i rischi finanziari tradizionali senza soffocare l'innovazione.

Negli Stati Uniti, i politici hanno indicato che si stanno muovendo per regolamentare le criptovalute. Tuttavia, le criptovalute non si adattano perfettamente al quadro normativo esistente, creando ambiguità che i legislatori dovranno probabilmente risolvere. Il presidente della Securities and Exchange Commission (SEC) degli Stati Uniti, Gary Gensler, ha definito il settore delle criptovalute un "Wild West" e ha esortato il Congresso a conferire alla SEC maggiori poteri. Il presidente della Federal Reserve Jerome Powell e il segretario al Tesoro Janet Yellen hanno entrambi chiesto una regolamentazione più severa delle stablecoin.

La Cina, che rappresenta la maggior parte del mining di Bitcoin nel mondo, si è mossa in modo aggressivo per reprimere le criptovalute. Dal 2013, alle banche cinesi è stato vietato di gestire Bitcoin e nel 2021 le autorità cinesi hanno vietato l'estrazione di Bitcoin in diverse grandi province, tra cui lo Xinjiang, causando un crollo del prezzo. Una manciata di altri paesi, tra cui Bolivia e Nigeria, hanno imposto restrizioni simili e altri le stanno prendendo in considerazione. Tuttavia, la maggior parte dei governi ha adottato un approccio relativamente limitato.