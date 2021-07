Criptovalute: dovrebbero essere ancora considerate non investibili?

Considerata a lungo come non investibile da molti, la crescente domanda da parte degli investitori al dettaglio sta spingendo alcuni consulenti finanziari a rivalutare la validità delle criptovalute come investimenti.

Una volta appannaggio dei primi utenti accaniti, le criptovalute stanno irrompendo nel mainstream finanziario e attirando l'interesse dei giganti degli investimenti nel processo.

Morgan Stanley è recentemente diventata la prima grande banca di investimento statunitense ad offrire ai clienti con almeno 2 milioni di dollari l'accesso ai fondi Bitcoin. Subito dopo l'ingresso di Morgan Stanley in Bitcoin, la rivale Goldman Sachs ha annunciato che presto fornirà ai clienti della loro divisione di gestione patrimoniale privata modi per investire in una gamma di criptovalute.

Investire Nelle Criptovalute o No?

Una manciata di istituzioni finanziarie potrebbe avvicinarsi lentamente alle valute digitali, ma le sfide per i consulenti professionisti nell'offrire ai clienti l'accesso e la consulenza sulle criptovalute sono considerevoli. Dalle difficoltà nella valutazione delle criptovalute ai problemi di custodia e alla mancanza di comprensione delle valute digitali, molti consulenti finanziari hanno difficoltà ad abbracciare queste valute.

Robert MacDonald, pianificatore finanziario presso Succession Wealth, un'azienda indipendente di gestione patrimoniale e pianificazione finanziaria con 8 miliardi di sterline di asset in gestione, ritiene che il problema principale delle criptovalute sia la loro natura non regolamentata. "È improbabile che la Financial Conduct Authority venga coinvolta in questa classe di attività a causa della mancanza di capacità di tracciamento, potenziali prospettive di furto, frode e violenza che circondano le monete", afferma MacDonald.

"In sostanza, le criptovalute sono solo 'scommesse' e non asset che producono in entrata. Pertanto, è probabile che i gestori patrimoniali evitino di mettere le criptovalute di fronte ai loro clienti come opzione

Molti gestori patrimoniali e consulenti finanziari potrebbero considerare le criptovalute non investibili, ma l'interesse degli investitori britannici per le valute digitali sta raggiungendo il culmine. Il 63% degli investitori nel Regno Unito prevede di acquistare Bitcoin per la prima volta o di aumentare la propria partecipazione nel 2021, secondo un sondaggio della piattaforma dei mercati finanziari britannici Investing.com. Se non ci si vuole servire di intermediari e’ possibile usare piattaforme indipendenti per iniziare le operazioni di trading come la bitqt , per esempio.

Le Criptovalute Attraggono Investimenti?

Non è difficile vedere l'attrazione di una criptovaluta come il Bitcoin che ha una storia di rapida crescita dei prezzi per gli investitori con una tolleranza al rischio fuori misura, con un singolo bitcoin che aumenta il suo valore da meno di £ 3.000 all'inizio del 2019 a raggiungere massimi di oltre £ 43.000 quest'anno. Tuttavia, come sottolinea Richard Jones, senior partner di Oundle Wealth Management, la volatilità delle criptovalute è ben documentata.

"Mentre alcune persone hanno ottenuto enormi rendimenti da Bitcoin e altre criptovalute, non c'è nulla che ci guidi su come potrebbero essere i rendimenti futuri", afferma Jones.

Quando parla ai clienti di criptovalute, il motore principale per considerare questi investimenti è la paura di perderlo. "In genere questi tendono ad essere clienti che altrimenti non assumono rischi elevati e hanno semplicemente sentito storie di altri che si arricchiscono rapidamente", afferma Jones, la cui azienda è uno studio partner di St. James's Place Wealth Management, che gestisce i fondi dei clienti di oltre 129 miliardi di sterline.

Il numero di consulenti che allocano le criptovalute nei portafogli dei clienti è aumentato del 49% nel 2020, passando dal 6,3 al 9,4%, secondo un recente sondaggio dei consulenti finanziari di Bitwise / ETF. I consulenti che hanno risposto al sondaggio hanno riferito che l'aumento della domanda dei clienti, la copertura dell'inflazione e gli elevati rendimenti potenziali sono le ragioni principali per aggiungere l'esposizione alle criptovalute ai portafogli dei clienti. Essendo uno dei pochi ma crescenti consulenti che hanno abbracciato la criptovaluta, James Vermillion ritiene che le criptovalute giocheranno un ruolo centrale nel futuro della finanza.

"Considero le criptovalute come la prima asset class totalmente nuova della mia vita e probabilmente siamo agli inizi di come queste tecnologie avranno un impatto sul mondo. Come ogni nuova tecnologia, il tempo, un mercato in maturazione e l'istruzione aumenteranno l'attrattiva di consulenti e gestori patrimoniali ", afferma Vermillion, fondatore della società indipendente di pianificazione finanziaria e gestione degli investimenti Vermillion Private Wealth. L'ammorbidimento della retorica anti-criptovaluta di alcune istituzioni e noti leader aziendali, così come un certo numero di aziende che aggiungono bitcoin ai loro bilanci, sono alcuni dei fattori che Vermillion attribuisce a spingere alcuni consulenti ad accogliere bitcoin e altre criptovalute.

Le Sfide Principali Delle Criptovalute Nel Processo di Accettazione

Nonostante la crescente accettazione delle criptovalute e delle tecnologie associate, è profondamente consapevole delle barriere che impediscono a queste innovazioni di raggiungere un utilizzo diffuso da parte dei consulenti.

“Una delle sfide al momento è l'ambiente normativo poco chiaro e le piattaforme limitate per i consulenti per implementare la detenzione di criptovalute nei portafogli dei clienti. Questo cambierà sicuramente man mano che le criptovalute maturano come asset class e le autorità di regolamentazione si adatteranno. Nel frattempo, ci sono altri modi per ottenere l'esposizione alle criptovalute, ma nessuno di questi sostituisce la detenzione delle risorse e comporta vari altri rischi ", afferma Vermillion.

Ogni consulente ha le proprie motivazioni per sostenere le criptovalute. Secondo Dan Eyre, amministratore delegato di Blockchange, una piattaforma di investimento di asset digitali per gestori patrimoniali professionisti, alcuni la considerano una prima opportunità per investire in tecnologia innovativa, simile alle opportunità trovate nell'era delle dot com.

"Altri la vedono come un'opportunità per diversificare in una classe di attività che sembra stia mangiando allocazioni di portafoglio tra oro, liquidità e reddito fisso", aggiunge.

Un vantaggio forse sorprendente che i consulenti possono ottenere dalla consulenza sulle criptovalute è la capacità di attrarre clienti millennial difficili da raggiungere, poiché gli investitori più giovani stanno guidando l'aumento dell'adozione di bitcoin. Secondo un sondaggio di Blockchain Capital, solo l'1% degli over 65 possiede bitcoin, rispetto al 18% dei 18-34enni.

Eyre conclude: "Quasi tutte le aziende che si impegnano con questa asset class capiscono che, partecipando, stanno inviando un messaggio chiaro al mercato, stanno prestando attenzione e sono disposte ad adattarsi ai desideri di una fascia demografica in evoluzione durante il più grande trasferimento di ricchezza generazionale in storia."