Crisanti: "Siamo nei guai", Ricciardi: “Speranza d’accordo col lockdown"

"Il 20% dei contagiati presenta la variante inglese e la percentuale è destinata ad aumentare. Bisognava fare il lockdown a dicembre, prevenendo tutto questo, mentre ora siamo nei guai. Serve un lockdown duro subito per evitare che la variante inglese diventi prevalente e per impedire che abbia effetti devastanti come in Inghilterra, Portogallo e Israele. E neanche zone arancioni, va chiuso tutto e va lanciato un programma nazionale di monitoraggio delle varianti". Il professor Andrea Crisanti, ordinario di microbiologia all'Università di Padova, rappresenta dall’inizio dell’epidemia il fronte degli scienziati oltranzisti insieme al consigliere del ministero della Salute, Walter Ricciardi: “La politica è restia ad ammettere ciò che sta realmente accadendo” dice e annuncia che, d’intesa con Roberto Speranza, l’imminente richiesta al neo premier Mario Draghi di passare tutto il Paese in una nuova zona rossa di almeno due settimane. “Speriamo che il governo l'appoggi - afferma -, spero che il presidente del Consiglio recepisca e vada in questa direzione: solo questo ci consentirà di tornare alla normalità in mesi, non in anni".

Proprio adesso, che molte attività stavano cominciando faticosamente a rimettersi in marcia. "Dove si trovano le varianti brasiliana e sudafricana servono lockdown stile Codogno, non le zone rosse che sono troppo morbide - aggiunge Crisanti -. La Germania continua il lockdown, la Francia pure, l'Inghilterra anche, solo noi pensiamo asciare e a mangiar fuori. Tutti vogliamo una vita normale, ma non si realizza se non si controlla la pandemia". Per Ricciardi occorre dunque un "lockdown intensivo e limitato nel tempo per portare i nuovi casi sotto il limite di 50 per 100.000, tracciamento e la vaccinazione a tutto spiano: solo con queste tre attività insieme potremo tornare alla normalità". Un'unica fascia rossa valida per tutti, a prescindere dai contagi regionali, e dalla “nazionalità” delle mutazioni Covid rilevate. "Nei paesi che hanno eliminato il covid la mortalità è 100 volte inferiore, a quel punto non si fanno più lockdown e non si chiudono più le scuole. Bisogna convincere la popolazione e gli operatori economici, serve un sacrificio adesso per tornare a prosperare in futuro".