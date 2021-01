Crisi di governo, un italiano su 2 ha capito solo che Renzi è un giuda

Roma - Renzi tira i fili di un sottosegretario e due ministre, a fargli da “segnaposto” in conferenza e che pare non vedessero l’ora di togliere l’incomodo. La prima mossa istituzionale era chiaramente sostituirli: Conte si è accollato l’Agricoltura ad interim, la Famiglia è ancora vacante. Ora ci sarà da votare tutte le leggi e le riforme in agenda, a cominciare dai nuovi Ristori. Se il leder della lillipuziana Italia Viva ha arretrato la prima linea, è perché su qualcosa non andava d’accordo con gli ormai ex alleati, di conseguenza prima o poi verrà meno la maggioranza su qualche voto: lì, cadrà Conte. Se si continuerà a tirare a campare, nell’indeterminatezza istituzionale, la parola fine sarà scritte dai numeri che presto o tardi verranno meno in aula. Certo Conte e Renzi non convivranno da separati in casa per i prossimi 3 anni. Il caos è totale: secondo Ipsos, la metà degli italiani ha ancora capito bene cos'è successo, e cosa accadrà.

Renzi esclude le consultazioni e dunque il voto anticipato, che sul fronte sanitario equivarrebbe a un suicidio assistito. Ma chi si fida più? A parole, non vuole neanche il rimpastone. Una sorta di Conte 2-bis: la mano tesa fino a mercoledì sera dal premier, disposto a concedere modifiche al Recovery Plan, come quando si assecondano i pazzi, per non lasciare il Paese senza timone nella tempesta. Rifiutata, e guanto lanciato. La questione adesso potrebbe essere rigirata con un voto di fiducia alle Camere, come chiede il centrodestra: andare alla conta è una sfida a cui è pronto anche l’orgoglioso premier. Col passare delle ore si avvicina però anche l’opzione Conte III, con qualche riciclato dal gruppo e qualche profugo "responsabile" da Forza Italia. Di sicuro sarebbero compagni più affidabili di Renzi ma, dopo il Pd, i 5 Stelle non vogliono saperne di scendere a patti pure con Berlusconi (per il quale vorrebbe dire a sua volta litigare con Salvini e Meloni). Per i dem non fa più differenza: hanno già governato con i fuoriusciti della primora, alfaniani e “centristi”, poi metabolizzati nelle proprie fila, vedi Lorenzin e Casini. Se però nel calderone della nuova maggioranza confluissero acrobaticamente anche i renziani pentiti, allora sarebbe certamente questa la strada, a nostro avviso, più percorribile. Se non altro perché piazzerebbe Renzi nel suo ruolo naturale: all’opposizione.