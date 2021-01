Crisi di governo: Conte si dimette, la palla passa a Mattarella

Roma – Giuseppe Conte ha annunciato le sue dimissioni in Cdm per rimettere l’incarico a Mattarella. Resta sul tavolo l’ipotesi di un nuovo incarico per formare un governo Conte ter, come auspicherebbe Forza Italia. La crisi della maggioranza ha finito con incrinare anche l'opposizione: Lega e Fdi infatti non ne vogliono sapere e chiedono elezioni anticipate. Pd, M5S e Leu continuano a fare quadrato attorno al premier, Italia Viva non si capisce: continuerà presumibilmente ad astenersi.

Il Colle dovrà decidere ora se conferire un mandato esplorativo allo stesso presidente del Consiglio uscente, oppure a un personaggio istituzionale (nel 2018 Mattarella lo conferì ai presidenti di Camera e Senato), o avviare direttamente proprie consultazioni: una mossa, quest'ultima, che consentirebbe di prendere ancora tempo e tastare con le delegazioni dei diversi partiti la possibilità di investire Conte di un ulteriore mandato esplorativo o nominare un nuovo premier: una personalità terza che accordi le differenti forze politiche. L'ultima ratio è sciogliere le Camere e tornare alle urne: un'ipotesi quantomeno audace, in questo momento, in ottica Covid.