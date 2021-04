Crisi a Palermo, Iv fuori da giunta Orlando

PALERMO, 19 APR Accelera la crisi politica nel comune di Palermo. Uno degli assessori di Iv, Toni Costumati, si è dimesso, raccogliendo, così l'invito del sindaco dopo lo strappo dei 'renziani' che avevano chiesto una modifica della maggioranza sul 'modello Draghi', ipotesi respinta da Leoluca Orlando. Fuori anche l'altro assessore di Iv, Leopoldo Piampiano che sarà sostituito in giunta, come annunciato da Orlando. "In questi giorni si è consumato uno scontro, a mio avviso assolutamente evitabile tra Italia Viva, il sindaco e il resto della maggioranza dice Costumati Tutto quanto è scaturito è frutto solo della dirompente personalità degli attori in campo, che hanno voluto rompere ogni argine, seppur fragile, che ha tenuto la maggioranza fino ad oggi". (ANSA).