Cristina Scuccia, ex suora, va a Tale e Quale Show

Comiso - Non si ferma l'esposizione mediatica della ex suora comisana Cristina Scuccia.

La trentaquattrenne iblea Cristina Scuccia parteciperà alla prossima edizione del programma televisivo Tale e Quale Show. Dopo l’Isola dei Famosi, l’ex suora tenterà a settembre il reality in cui i concorrenti si sfidano nell’imitazione di celebri cantanti italiani e internazionali, cercando di riprodurne le performance vocali e sceniche. Cristina, quando era ancora una suora, ha vinto The Voice of Italy nel 2014 mentre quest’anno ha partecipato all’Isola dei Famosi, dove è stata la prima eliminata durante la finale, sconfitta a sorpresa nel televoto contro Luca Vetrone che si imposto con il 67% delle preferenze del pubblico da casa.

Il programma, condotto da Carlo Conti, vedrà dieci personaggi famosi mettersi alla prova nell’imitazione di grandi nomi della musica italiana e internazionale. Tra i protagonisti selezionati per l’edizione di quest’anno ci sono Pamela Prati, Ginevra Lamborghini, Lorenzo Licitra, Alessia Macari, Alex Belli, Jasmine Rotolo, Maria Teresa Ruta, Scialpi, Gaudiano e Ilaria Mongiovì.

Ad affiancare i dieci nuovi concorrenti ci saranno anche due “ripetenti” del programma, Gabriele Cirilli e Francesco Paolantoni. Queste due figure ben note al pubblico televisivo hanno già dimostrato le loro abilità nell’imitazione in passate edizioni dello show. Sarà interessante vederli ancora una volta sul palco a sfidarsi con gli altri aspiranti imitatori.