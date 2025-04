Scicli - Per la prima volta nella storia, inglesi, e segnatamente londinesi, sono venuti a Scicli di proposito per assistere alla festa del Cristo Risorto, il Gioia, detto anche Uomo Vivo. È il segno che la fama della festa è andata oltremanica, come dimostra peraltro la presenza del viceministro del Governo Starmer, Mary Creagh, in città proprio per partecipare alla festa della Resurrezione.

Ecco il VIDEO dell'uscita di oggi del Gioia delle 13:27.