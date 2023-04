Crollano gli ascolti de La7 dopo lo stop a Giletti

Roma - Massimo Giletti faceva bene a La7. La chiusura improvvisa del talk domenicale “Non è l’Arena” ha danneggiato l’emittente di Urbano Cairo in termini di ascolti.

News Correlate Giletti, Baiardo e il mistero della foto di Berlusconi col boss Graviano

Domenica 16 aprile, al posto di Giletti si è vista Demi Moore, protagonista del film “Un colpo perfetto”. Ebbene la pellicola del 2007 ha racimolato un misero 2,4% di share e 441mila telespettatori, numeri sovrapponibili a “Lo Hobbit – Un viaggio inaspettato” mandato in onda la domenica di Pasqua quando Giletti era in vacanza. I dati Auditel di “Non è l’Arena” erano quasi il doppio: il 2 aprile aveva registrato 706.000 spettatori pari al 4,9% e in passato era andato anche meglio. I motivi che hanno spinto l’editore a silurare il giornalista torinese e la sua redazione di punto in bianco non sono chiarissimi: secondo i vertici aziendali i costi erano troppo alti rispetto alla deludente raccolta pubblicitaria. Ma c’è anche chi parla di una trattativa segreta per riportare Giletti in Rai che avrebbe mandato su tutte le furie Cairo.