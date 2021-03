Crowdfunding e musica applicata alle immagini, la laurea di Francesca

Modica - Ieri, 15 Marzo, presso il Concervatorio di Musica Francesco venezze di Rovigo, la modicana Francesca Guccione ha conseguito il Diploma di II Livello di Composizione per la Musica Applicata alle Immagini (Composizione per il cinema e l’audiovisivo) con votazione finale di 110 e lode più una Menzione Accademica Speciale da parte della commissione conferita per il lavoro svolto e per l’originalità.

Il titolo dell'elaborato di Tesi è "Autoproduzione di un progetto discografico. Dalla progettazione al crowdfunding, fino alla sua realizzazione".

"Nella pratica mi sono occupata quindi non soltanto della parte creativa e compositiva ma anche della progettazione, della reperibilità di fondi attraverso una campagna di crowdfunding e della parte comunicativa -spiega Francesca Guccione-

Il disco, il cui nome è Muqataea, parla di un viaggio in un luogo sospeso a metà tra realtà e fantasia, Muqataea appunto, che prende spunto dalla mia città d’origine, Modica. Le musiche sono basate su un dialogo tra gli strumenti reali, come gli archi, e i suoni campionati ed elaborati del mio territorio che si intrecciano su uno sfondo di musica elettronica.

Il supervisore del progetto, nonché mio relatore è stato il compositore Marco Biscarini, fresco candidato al David di Donatello per le musiche del film "Volevo Nascondermi”; il direttore artistico e correlatore invece è stato il famoso violoncellista e compositore siciliano Giovanni Sollima".

Sono stati a fianco di Francesca: Salvo Dipasquale (fotografo e assistente), Antonio Ministeri (assistente del compositore e co-arrangiatore), Giorgio Bertinelli (visual artist e responsabile dell’elettronica in due brani), Gabriele Gambera (responsabile della post-produzione e assistente al mix). Il disco uscirà a Maggio sotto un’etichetta discografica francese. Il Comune di Modica ha gentilmente concesso il proprio Patrocinio per la rilevanza delle persone coinvolte e per la vicinanza del progetto al nostro territorio.