Crypto Climate Accord. Il mining sostenibile delle criptovalute è possibile

Negli ultimi anni abbiamo assistito all’ascesa, in termini di popolarità e importanza nell’opinione pubblica, di due diversi fenomeni molto distanti tra loro: la lotta al cambiamento climatico e il fenomeno del mining.

Si tratta, come detto, di realtà opposte che, tra l’altro, possono sembrare in completa contraddizione tra loro. Infatti, l’esplosione del concetto di “mining” (secondo il quale si utilizzano schede video e pc per produrre criptovalute) ha provocato un inevitabile acquisto di pc, componentistica e periferiche che, senza dubbio, non aiutano il pianeta nella sua battaglia contro l’inquinamento. Difatti, come vedremo più avanti, il mining provoca un eccessivo consumo di energia elettrica che, tra i tanti risultati, ha quello di facilitare l’inquinamento.

L’importanza della lotta e del contrasto al cambiamento climatico è sotto gli occhi di tutti. I movimenti che sono sorti negli ultimi anni, le manifestazioni di piazza e le mobilitazioni nella società civile non possono essere senz’altro trascurate. L’utilizzo di energie alternative è l’unica soluzione percorribile per salvaguardare il pianeta e questo è oggi reso prioritario dalle attività dell’Unione Europea, dei singoli stati e delle organizzazioni internazionali. Allo stesso tempo, l’utilizzo delle criptovalute sta prendendo piede in tutto il mondo. Nato come un fenomeno elitario, spesso declassato a momento transitorio e attività pericolosa, il mondo del mining e delle criptovalute è ormai fortemente in ascesa. Le valutazioni delle singole monete virtuali stanno schizzando alle stelle anche grazie alla profonda sicurezza e privacy che esse garantiscono. Difatti, l’utilizzo di monete virtuali si sta verificando spessissimo anche all’interno di altri mondi digitali. Tra questi, sicuramente, vi è il mondo dei casinò online. Sono infatti tantissimi oggi i online casino con bitcoin che permettono ai loro giocatori di pagare ed esser pagati attraverso valute virtuali.

Tornando invece all’inedito connubio che vede vicino il clima al mining, possiamo di certo dire che l’utilizzo crescente delle criptovalute ha creato un ulteriore pericolo per il clima. Difatti, la crescente domanda delle criptovalute, il loro sempre maggiore utilizzo e l’implementazione della “blockchain” ha provocato un utilizzo smodato di energia. Per tale ragione si è arrivati a discutere, negli ultimi mesi, di una soluzione che ponesse il mondo delle criptovalute affianco a quello del benessere climatico. Il risultato è stato l’annuncio, operato da tre diverse società, del Crypto Climate Accord. Con questo accordo tre grandi società come Energy Web, Alliance for Innovative Regulation e RMI hanno manifestato la volontà di produrre bitcoin e altre valute virtuali con l’esclusivo utilizzo di fonti di energia rinnovabili. Per prima volta dall’esplosione del fenomeno delle criptovalute, si è arrivati all’annuncio della decarbonizzazione dell’intero settore industriale.

Si tratta ovviamente di una notizia che è stata accolta con favore dall’opinione pubblica e che, contestualmente, ha portato ancor più persone a richiedere informazioni sulle criptovalute e ad acquistarle.

Parlando più specificatamente del fenomeno del mining, possiamo dirvi che valute come il Bitcoin (di gran lunga la più celebre tra le diverse valute presenti sul mercato) e tante altre si sono imposte in un settore che sembrava non poter avere vita lunga. Invece, contrariamente alle previsioni, le criptovalute si stanno imponendo in Italia e nel mondo.

Il processo di creazione di queste valute avviene tramite macchine specializzate (quando è ad alto livello) e tramite dispositivi personali (per un mining più amatoriale). Le macchine sono spesso composte da FPGA e ASIC che, ad oggi, consumano un’enorme quantità di energia.

Una singola transazione in Bitcoin, per dare solo un’idea di quanto detto, consuma 883 kWh. La maggior parte di energia utilizzata per le valute virtuali proviene oggi da fonti fossili e, per questo, è necessario cambiare questo trend.

L’obiettivo sarà quello di ottenere il 100% delle criptovalute tramite energia pulita nel 2025.