Cubetti di ghiaccio al caffè, un trucco geniale

Hai mai preparato i cubetti di ghiaccio al caffè? ecco Il trucchetto di cui non farai più a meno.

Con il caffè trasformato in cubetti di ghiaccio potete fare tantissime cose. Questo è trucco geniale assolutamente da mettere in pratica in cucina che può tornarti utile per mille soluzioni.

Il caffè è una delle bevande più consumate in assoluto. Oltre ad essere molto buona da bere trasformandola in cubetti di ghiaccio possiamo dare vita a delle delizie assai più “corpose" e non solo...

In cucina non è sempre facilissimo trovare idee nuove che possano rivelarsi utili per mettere in pratica qualche trucchetto, ma ecco che spunta una nuova tendenza, della quale siamo certi non potrete più fare a meno: i cubetti di ghiaccio al caffè. Sono utilissimi in diverse situazioni e non solo in cucina, scopriamolo insieme.

A cosa servono i cubetti di ghiaccio al caffè?

Ecco i nostri suggerimenti per utilizzarli al meglio in molte situazioni. Avete mai pensato di sostituire la comune acqua nei contenitori del ghiaccio con il caffè? Iniziate preparando il solito caffè nella moka o se preferite nella vostra macchinetta del caffè. Poi versatelo negli stampini per fare il ghiaccio, mettete il tutto in freezer e aspettate che si sia ghiacciato, per qualche ora. Otterrete così dei cubetti di ghiaccio al caffè che potranno tornarvi utili in cucina per molte ricette sfiziose, scopriamone alcune insieme.

1. Mettete i cubetti di ghiaccio al caffè in un bicchiere alto, poi aggiungete del latte, otterrete così un cappuccino freddo. Il caffè freddo a cubetti non è altro che un modo alternativo per preparare il caffè con ghiaccio. Questa bevanda tipica della Puglia, nota come caffè Leccese, viene solitamente preparata con il latte di mandorla, caffè e ghiaccio a cubetti. Il nostro suggerimento è quello di mettere il caffè direttamente negli stampini del ghiaccio. Una volta pronti vi basterà shakerare insieme al latte per ottenere una bevanda fresca, ottima da gustare soprattutto nel periodo estivo.

2. Se preferite, versate il latte di mandorla in un bicchiere ed unite i cubetti di ghiaccio al caffè : l'amaro del caffè e il sapore dolce delle mandorle si equilibrano a vicenda.

3. I cubetti di ghiaccio al caffè sono ottimi per aromatizzare drink e cocktail, siamo sicuri che non potrete più farne a meno.

Sappiate che i cubetti di ghiaccio al caffè possono aromatizzare anche drinks a base alcolica. Stanno bene nell’Espresso Martini, il cocktail al caffè più venduto al mondo che si prepara con vodka, liquore al caffè, zucchero e caffè espresso. Possono arricchire il sapore di un White Russian, che si prepara con vodka, caffè e panna o ancora provateli nella vodka o in liquori cremosi come il Baileys.

4. Aggiungete i cubetti di caffè nel caffè caldo e avrete un buonissimo caffè freddo, per un tocco di classe, vi basterà aggiungere qualche goccio di Cointreau.

5. Prendete i cubetti di caffè ghiacciato e tritateli. Avrete quindi una base di granita a cui potrete aggiungere del semplice ghiaccio triturato per dare più consistenza al tutto. Abbellite la vostra bevanda estiva con della panna e non potrete più farne a meno.

E se avete fatto tardi? Provate questo rimedio..

Se avete fatto tardi, niente paura: al risveglio provate a sgonfiare le borse sotto gli occhi con i cubetti di ghiaccio al caffè, vedrete come il freddo del ghiaccio unito alle proprietà energizzanti del caffè vi garantirà uno sguardo più sveglio.