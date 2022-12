Cuccìa: il dolce di Santa Lucia

La cuccìa è il dolce della tradizione legato a Santa Lucia. Si prepara ancora oggi nelle case siciliane e si può trovare in molte pasticcerie, da Palermo a Siracusa.

La preparazione della ricetta della cuccìa, è quasi un rito nelle famiglie siciliane. Si prepara tradizionalmente con il grano lessato mescolato a ricotta di pecora, gocce di cioccolato, frutta candita (di solito zucca) e un po' di cannella. E' un dolce che si realizza nei giorni che precedono le festività natalizie è una preparazione caratteristica soprattutto delle città di Palermo e Siracusa, che se ne contendono l'origine, ma è diffusa e apprezzata in tutta la regione.

La cuccìa nsieme alle panelle dolci e agli arancini al cioccolato, è consumata in particolar modo nelle zone di Palermo e Siracusa, che se ne contendono l’invenzione. Dalle parti di Catania, invece, la cuccia è una minestra di grano e ceci, mangiata tradizionalmente il giorno della vigilia.

Nonostante la probabile radice araba, la cuccìa siciliana è tradizionalmente legata alla festa di Santa Lucia - dal nome evocatore di "luce" - e alla devozione alla santa da parte della popolazione siciliana.

La leggenda narra che, durante una terribile carestia, alcune navi sbarcarono nel porto di Siracusa un carico di grano e che i siracusani, affamati, lo mangiarono semplicemente bollito. Per ringraziare la santa, ritenuta artefice del miracolo, il 13 dicembre (data storica della sua morte avvenuta a Siracusa nel 304) in molti comuni siciliani usava mangiare la cuccìa.

Da allora c’è anche chi pratica il digiuno per tutto il 13 Dicembre, salvo poi mangiare alla sera un solo vasetto di Cuccìa per ringraziare del dono ricevuto.

Anticamente le nonne mettevano in ammollo il grano per 3/4 giorni ma orami con il grano pre-cotto è tutto più semplice.



Cuccìa ricetta

Ingredienti:

200 g di grano tenero

200 g di ricotta di pecora

50 g di zucchero

50 g di gocce di cioccolato fondente

50 g di arancia candita

Cannella



Come si prepara la cuccìa

Si prepara lessando il frumento ammollato per 3 giorni in acqua e poi mescolandolo alla ricotta ed alla frutta candita. Ecco tutti i passaggi per la ricetta della cuccia.

Procediemento

Se volete procedere anche voi alla realizzazione della Cuccia del miracolo, dovrete fare i seguenti passaggi

Lasciate a bagno il grano per due-tre notti e cambiate ogni giorno l’acqua.

Scolatelo e cuocetelo a fuoco medio con acqua e poco sale per circa tre ore. Quindi spegnete il fuoco e coprite con un canovaccio la pentola.

Lavorate a parte la ricotta con lo zucchero fino a ottenere una crema zuccherata dalla grana finissima. Sbattete la ricotta con la frusta elettrica.

Aggiungete alla crema di ricotta le gocce di cioccolato, l'arancia candita tagliata a cubetti e infine il grano scolato e asciugato con un canovaccio di cotone.

Mescolate bene il tutto, versate in ciotole monoporzione di vetro o ceramica e mettete in frigo. Prima di servire spolverate con una nuvoletta di cannella in polvere e qualche goccia di cioccolato.

Per preparare la cuccia si utilizza la ricotta vaccina ma spesso qualcuno la prepara con la ricotta di pecora che risulta molto più saporita.

Quella della cuccìa, è un dessert al cucchiaio diverso dal solito, che conta innumerevoli varianti locali e diventa (per chi non lo conosce), un’occasione per riscoprire sapori antichi e consistenze inconsuete.