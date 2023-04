Cuddura cu l’ova, la ricetta della tradizione siciliana

Pupi cu l'ova, pupu cu l'ovu, campanaru, aceddi cu l'ova, cannatedi, ciciuli, panareddi, palumedda, sono tutti nomi con cui viene chiamata la cuddura cu l'ova che cambia nome, a seconda delle varie zone della Sicilia in cui viene preparata

Questa ricetta della Pasqua siciliana è molto antica, di origini contadine, e nel corso dei secoli ha mantenuto la sua caratteristica di essere cucinata con ingredienti semplici ed economici.



Il termine “cuddura” è un accezione prettamente dialettale, non solo siciliana, ma anche in altre regioni del Sud c’è un’assonanza molto forte nel denominare la stessa cosa; nella sua etimologia originale (che deriva dal greco κολλύρα, kollura), sta ad indicare, infatti, una “corona” di pane o di biscotto intrecciata e decorata.

Nella comune credenza, però, “cuddura” o anche “aceddu cu l’ova” evidenzia e pone luce su qualsiasi forma dolce o salata rappresentativa della Pasqua.Tutte però hanno l’uovo al centro del biscotto che viene precedentemente reso sodo e poi applicato al dolce. La cuddura cu l’ova, infine, può essere decorata come più si gradisce, solitamente si utilizzano le codette colorate, unite a frutta candita, gocce di cioccolato e molto altro.



Un pò in tutte le regioni italiane questi dolci vengono preparati, ne esistono numerosissime sfaccettature e ricette, per non parlare anche delle bellissime coroncine di pane che ne sono la versione salata.



Per tutti i dolci pasquali sono previsti ingredienti di sostanza, proprio perché il giorno in cui Gesù risorge dalla morte é sinonimo di gaudio dopo il periodo digiunale della Quaresima; pertanto la colazione del dì di Pasqua deve essere molto corposa, ricca di prelibatezze dolci ed anche salate.





Ingredienti :

- 200 gr di farnia di semola rimacinata

- 40 gr di strutto

- zucchero, 60 gr

- 1 uovo

- 40 gr di latte

Ingredienti per la finitura

4 uova

1 tuorlo d’uovo

Zuccherini colorati (codette) q.b.



Come preparare a Cuddura cu l'ova

La prima cosa da fare, prima di passare a preparare la cuddura cu l'ova, è far rassodare le uova che vi serviranno per la decorazione.



Mettete a bollire un pentolino di acqua salata, immergete le uova e cuocetele per 8 minuti contando il tempo da quando l'acqua inizia a bollire, quando le uova saranno cotte scolatele e mettetele per qualche minuto sotto al getto freddo del rubinetto per fermare la cottura.



Adesso dedicatevi all’impasto: mettete la farina in una ciotola con lo zucchero, unite lo strutto, l’uovo e lavorate con una mano, poi aggiungete anche il latte e fate amalgamare per bene, tutti gli ingredienti.

Formate un panetto e trasferitelo su una spianatoia infarinata, a questo punto dividetelo in 5 parti: le prime 4 serviranno per avvolgere le uova, l’ultima per le decorazioni.



Stendete le prime 4 parti di pasta creando dei cordoncini lunghi e sottili, ripiegate ogni cordoncino a metà e arrotolalo su se stesso fino a formare una sorta di treccia, avvolgete la treccia attorno a un uovo sodo.

Procedete così con tutte le uova e trasferite i cestini su una leccarda foderata con carta forno.

Stendete col mattarello l’ultima parte dell impasto e ritagliate tante strisce sottili, sistemate due strisce incrociate su ogni uovo fissando le basi sulle trecce d’impasto, spennellate la superficie con il tuorlo d'uovo e cospargete con gli zuccherini.



Cuocete in forno preriscaldato in modalità statica a 180° per 18-20 minuti, o comunque fino a leggera doratura.

Estraete i biscotti dal forno, lasciateli intiepidire e servite, oppure puoi confezionateli in appositi sacchetti per biscotti per regalarli ad amici e parenti, come si usa a Pasqua in Sicilia.

Buona Pasqua, Barbara !