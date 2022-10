Cultura:Di Stefano direttore artistico Gianbecchina di Gangi

PALERMO, 29 OTT Rosa Di Stefano, 46 anni, imprenditrice palermitana del settore ricettivo, è il nuovo direttore artistico del Gianbecchina, istituto di alta cultura, nel comune di Gangi, in provincia di Palermo, che custodisce un centinaio di opere donate alla fine degli anni '90 dall'artista originario di Sambuca di Sicilia (Agrigento).

L'incarico, della durata di due anni a titolo gratuito, è stato sottoscritto dal sindaco del borgo Madonita, Giuseppe Ferrarello, su proposta del consiglio di amministrazione. Il compito del nuovo direttore artistico è quello di proporre e attuare piani e progetti di attività culturali.

"Ciò che desidero realizzare in questo primo anno è aprire la porta del mondo al territorio di Gangi, coinvolgendo i giovani ha detto Di Stefano non necessariamente gli eventi saranno realizzati per attrarre in questa prima fase flussi turistici ma questo primo anno servirà a creare il brand Gangi come territorio ricco di cultura, fruitore d' arte, casa di letterati, di artisti, musicisti, compositori, culla di culture e della cultura". L''imprenditrice ha incontratato il sindaco Ferrarello, Rosanna Migliazzo, presidente della fondazione, e Alessandro Becchina, artista e figlio di Gianbecchina. (ANSA).