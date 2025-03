“Cuore e Donna”: La Salute Cardiaca Femminile al Centro del dibattito a Modica

Modica - Un importante momento di approfondimento dedicato alla salute cardiaca femminile. In occasione della Giornata Internazionale dei Diritti della Donna, la Sala Falcone dell’Ospedale Maggiore “Nino Baglieri” di Modica ha ospitato l’incontro , dal titolo “Cuore e Donna”, promosso dal dottor Guglielmo Piccione, direttore della struttura di cardiologia del nosocomio modicano, con l’obiettivo di sensibilizzare l’opinione pubblica su un tema spesso trascurato. All’incontro, introdotto dal direttore sanitario del presidio, Piero Bonomo, Le malattie cardiovascolari rappresentano una delle principali cause di mortalità tra le donne a livello globale. Nonostante ciò, esiste ancora un divario significativo nella consapevolezza dei rischi e nella ricerca scientifica specifica rispetto a quella dedicata agli uomini.

Le differenze biologiche e sintomatologiche tra i generi possono portare a diagnosi tardive e a trattamenti meno efficaci: le donne, infatti, manifestano spesso sintomi diversi rispetto agli uomini in caso di infarto del miocardio, tra cui affaticamento estremo, nausea e dolore al collo o alla mandibola. Questo rende più difficile il riconoscimento tempestivo dei segnali d’allarme. Uno dei problemi principali è la sottostima del rischio cardiovascolare nelle donne. Alcuni esperti sottolineano come, paradossalmente, il più grande fattore di rischio per il sesso femminile sia proprio l’illusione di essere immuni alla cardiopatia ischemica.

Tuttavia, i dati scientifici parlano chiaro: l’ipertensione arteriosa è il fattore di rischio indipendente più pericoloso per le donne, più che negli uomini, ed è fortemente associata alla cardiopatia ischemica e alla morte precoce. Anche il fumo di sigaretta ha un impatto devastante: più della metà degli infarti cardiaci è collegata al consumo di tabacco, e il fumo rappresenta la prima causa di morte prevenibile per le donne. Altrettanto allarmante è l’effetto del diabete, che aumenta il rischio di morte coronarica da tre a sette volte nelle donne, rispetto alle due-tre volte negli uomini. L’incontro ha evidenziato la necessità di una maggiore consapevolezza e prevenzione, affinché le donne possano riconoscere i segnali di allarme e adottare stili di vita più sani