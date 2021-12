Cura dei capelli: tutto sulle piastre

La piastra per capelli può essere per i ricci, a onde oppure liscia e riscalda per poi modellare. Il concetto è semplice ma grazie alle numerose tecnologie i capelli vengono trattati e protetti con maggiore efficacia. Vediamo ora nel dettaglio i tipi di piastre.

Piastra alla cheratina

La cheratina è una proteina presente nei capelli fino ad una percentuale del 95%. Ne determina resistenza, qualità e forza. La piastra alla cheratina rende i capelli lucenti, lisci e soprattutto sani. Non solo è in grado di lisciare i capelli come una semplicissima piastra ma li protegge anche dall'effetto crespo. Sono proprio le lamelle ad essere cariche di cheratina che viene rilasciata durante il processo termico. Non risulta difficile usare una piastra con cheratina. Basta inserire una ciocca di capelli, stringere il manico e passare dalla radice alla punta.

Piastra per capelli a vapore

Questo tipo di piastra agisce rilasciando il vapore da piccoli fori che viene successivamente assorbito dai capelli. Questi ultimi vengono asciugati nel passaggio delle piastre e verranno lisciati. I capelli non si rovinano e aumentano la loro resistenza all'umidità. Il vapore deve essere contenuto in un serbatoio interno oppure esterno e contenere più o meno acqua.

Piastra multifunzione

Le piastre multifunzione rendono i capelli ricci o con i boccoli oltre la semplice lisciatura. La parte esterna di plastica e quella interna di ceramica sono arrotondate e si adattano a tutti i tipi di capelli. Per un uso ottimale si dovrebbero prendere ciocche da 3 cm circa, e poi adattare la temperatura in relazione al tipo di capelli. Dopo aver girato la piastra di 180 gradi fatela scorrere a seconda della forma voluta. Infine lasciate raffreddare e fissate con la lacca.

Piastra a Onde

Per dare la forma ondulata ai capelli si usa la piastra composta da tre ferri rotondi. Negli ultimi anni sono salite alla ribalta perché ricreano l'effetto della salsedine e l'acqua salata che vanno a contatto con i capelli; si parla di -onde da spiaggia-.

Piastra per i ricci

Non propriamente piastre vengono usate in maniera simile. La macchina arriccia le ciocche grazie a piastre interne, infine rilascia senza tirare i capelli. Le piastre riscaldanti sono all'interno di una sfera che si apre e sorretta da un manico. Quando è in funzione risucchia i capelli, li tratta e poi li rilascia. Le ciocche di 3 cm sono ideali per questo tipo di piastra perché il rischio di un eventuale problema è minimo.

Piastra per il frisè

Molto di moda negli anni '90 la piastra per fare il frisè oggi è poco utilizzata. I capelli assumono la forma di piccole onde e poco definite, dando l'effetto di capelli ricci molto fitti e voluminosi. La superficie che si usa in questo tipo di piastre è anch'essa ondulata e favorisce questo tipo di trattamento. Le diverse acconciature sono garantite dalla mobilità delle superfici che si smontano e montano secondo la dimensione desiderata.