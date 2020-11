Cure antiCovid, in Sicilia il plasma iperimmune

Catania - Si somministra plasma iperimmune nella terapia intensiva del Garibaldi di Catania centro per un legale catanese ricoverato e intubato nel reparto e in condizioni che i medici hanno definito molto serie. Il nuovo farmaco è in procinto di essere somministrato anche a un 45enne anche lui in condizioni gravi mentre un altro paziente è stato trattato ad Acireale. Saranno i prossimi giorni a dire se l’esito del nuovo farmaco produrrà risultati.

La terapia con il plasma, già utilizzata per Ebola e Sars, è un’immunoterapia passiva che permette di somministrare a pazienti positivi al COVID19 il plasma prelevato da pazienti guariti dall’infezione: un plasma iperimmune, ricco, cioè, di anticorpi specifici, utili a neutralizzare il virus e a ridurre la sua carica virale.

Può candidarsi come donatore: chi ha avuto l’infezione da SARS-COV-2 negli ultimi 3 mesi; chi ha un’età compresa tra gli 18 e i 60 anni ed un peso maggiore di 50 Kg; chi non è cardiopatico e non ha altre patologie importanti; donne che non hanno mai avuto gravidanze.