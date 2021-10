Cyrano, il trailer dello spettacolare film girato a Noto e Scicli. VIDEO

Noto - E' stato pubblicato il trailer del film Cyrano, per la regia di Joe Wright, nelle sale di tutto il mondo dal 25 dicembre 2021. Il film, un capolavoro annunciato, sarà presentato in anteprima europea alla Festa del Cinema di Roma, dal regista Joe Wright (L’ora più buia, Anna Karenina, Orgoglio e Pregiudizio). Il lungometraggio trae ispirazione dal celebre testo teatrale di fine ‘800 scritto da Edmond Rostand. In questa versione sorprendente e inedita, il protagonista ha il volto di Peter Dinklage – pluripremiato attore, vincitore di quattro Emmy e un Golden Globe per Il Trono di Spade – mentre Haley Bennett (I magnifici 7, Le strade del male) veste i panni del suo amore inarrivabile, Roxanne.

Confessa il regista Joe Wright: “Tutti i miei film si pongono la stessa domanda: ‘Come faccio a relazionarmi con gli altri e perché mi capita di non riuscirci?’ Ecco, in un giorno di giugno del 2020, mentre eravamo in lockdown, ho avuto la sensazione che ciò di cui avevamo più bisogno fosse una semplice connessione umana. Per questo Cyrano doveva essere girato”.

Completano il cast Kelvin Harrison Jr. (Luce, Waves) nella parte di Christian, Bashir Salahuddin (Top Gun: Maverick) nel ruolo di Le Bret e Ben Mendelsohn (L’ora più buia) che presta il volto a De Guiche. La colonna sonora è stata curata interamente dalla band indie-rock americana The National, mentre le location sono Noto e Scicli, chiamate addirittura a riprodurre la Francia del Seicento. Prodotto da MGM e Working Title Films, Cyrano arriverà nelle sale italiane distribuito da Eagle Pictures in gennaio. Le immagini finali del film sono girate nella rocca sciclitana di San Matteo, mentre fra le scene più suggestive ci sono quelle di una battaglia sull'Etna, all'alba. Di una fotografia lunare e commovente.