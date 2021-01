Da giovedì Italia divisa di nuovo in fasce: Sicilia gialla o arancione?

Ragusa – Terminato il Decreto Natale, fra tre giorni l’Italia dovrebbe tornare a dividersi in tre colori: rosso, arancione e giallo. Aree di rischio, ciascuna con le sue regole, che fanno la differenza sulla qualità lavorativa e affettiva delle prossime giornate. Il condizionale è d’obbligo perché, visto il ritardo del governo nell’assumere una linea chiara, sono insistenti i rumors delle ultime ore che posticipano il ripristino delle tre fasce colorate a lunedì 11 gennaio, con una quarta fascia, bianca, per le regioni piu' virtuose che riusciranno ad abbattere l'Rt. Ad ogni modo le colorazioni risulteranno, come prima delle feste, dalla combinazione di 21 indici di riferimento di cui quello Rt, riguardante il tasso di contagiosità, è sicuramente il più importante ma non l’unico: è da tenere in considerazione anche la curva dei ricoveri – ordinari e in terapia intensiva -, la capacità degli ospedali, il tracciamento. Per questo, all’inaugurazione del sistema “semaforico” ci furono delle sorprese. E non è escluso che nella valutazione possa rientrare adesso un nuovo parametro, finora assente: quello del numero di vaccinazioni effettuate in base alle fiale ricevute.

Dal modello statistico approntato dal dipartimento di Scienze statistiche dell'università di Palermo, al 3 gennaio l'indice Rt calcolato sulla popolazione è al 0,90%, il che classificherebbe la Sicilia a rischio moderato, candidandola all’arancione. Calcolato però sul numero reale dei tamponi effettuati, l’Rt tocca 1,24. Tabelle e diagrammi, molto accurati, riportano anche le differenze tra le province siciliane, l’impatto delle misure di contenimento sugli indicatori epidemiologici e addirittura le previsioni fino ad aprile. Dal grafico sul confronto tra regioni la percentuale di positivi su casi testati colloca l’Isola in una terra di mezzo, che rende davvero arduo il pronostico del colore che le sarà affibbiato da governo e Cts. A rischiare per ora sono soprattutto Veneto, Liguria e Calabria, che secondo l’ultimo report Iss hanno superato il valore 1 di Rt e che potrebbero essere collocate nella lista dei territori sottoposti a maggiori restrizioni. Molto vicine a quella soglia ci sono anche Puglia, Basilicata e Lombardia. La data della riunione della cabina di regia per il monitoraggio regionale non è ancora stata fissata: se non si riunirà, per decidere, prima dell’Epifania, dal 7 gennaio il precedente decreto prevedrebbe che tutte le Regioni tornino alla fascia di colore assegnata prima del lockdown natalizio, cioè tutte gialle tranne l’Abruzzo arancione. Ma in un mese la situazione sulla mappa del Paese è cambiata. A inizio dicembre si pensava, o meglio si sperava, che la curva virasse più decisamente verso il basso e a gennaio ci saremmo ritrovati con meno morti e contagi: purtroppo non è andata così.