Da Milano a Catania in più di tredici ore

Catania - Il rientro in treno per le festività pasquali si è trasformato in un’odissea notturna per un nutrito gruppo di siciliani desiderosi di riabbracciare la propria terra.Partiti giovedì alle 14.30 da Milano, il treno Intercity 9639 prometteva un arrivo a Villa San Giovanni alle 22.45, preludio al tanto agognato sbarco in Sicilia. Ma il viaggio, intriso dell’attesa e della gioia del ritorno, si è presto tinto di frustrazione e stanchezza. Un ritardo di quasi un’ora ha subito incrinato le aspettative. Durante il tragitto, la preoccupazione serpeggiava tra i passeggeri, molti dei quali diretti a Messina e oltre, facendo affidamento sull’aliscafo Blujet incluso nel biglietto ferroviario.Le rassicurazioni del personale di bordo, purtroppo, si sono rivelate vane.

Nonostante l’aliscafo fosse lì, immobile nel buio, i passeggeri del treno 9639 sono stati lasciati al freddo per oltre un’ora, in attesa dell’arrivo di altri due convogli provenienti dal nord. Una logica di “ottimizzazione” che ha scaricato sui viaggiatori la sua inefficienza, trasformando l’attesa in un supplizio. Solo alle 01.12 di venerdì mattina, con un ritardo ormai incolmabile, i passeggeri hanno finalmente potuto salire a bordo dell’aliscafo. Lo sbarco a Messina all’1.30 è stato solo un ulteriore passo verso un ritorno a casa sempre più lontano.

La stazione centrale di Catania è stata raggiunta solo alle 3 del mattino, ore dopo quanto previsto, con la stanchezza a fare da sgradito compagno di viaggio.