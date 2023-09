Da Modica a Cesenatico in bici

Modica - Avventura per nove ciclisti modicani. Saverio Bonomo, Francesco Cappello, Peppe Fede, Giovanni Gennuso, Rosario Iemmolo, Gaetano Lasagna, Fabio Nifosì, Enzo Roccasalva e Giorgio Ruta (nella foto) partiranno stasera, lunedì 21, alle 19.30 dal Piazzale Bruno, a Modica, e si muoveranno verso Cesenatico. Domenica, infatti, prenderanno parte alla 52esima edizione della Nove Colli, la gara internazionale che richiama a Cesenatico ciclisti provenienti da ogni parte del mondo. Oltre alla competizione ciclistica, i bikers modicani tenteranno un’altra impresa: l’indomani, infatti, saranno in 7 a partire da Cesenatico per raggiungere Modica, attraverseranno l’Italia visitando diverse città. Le tappe principali prevedono il passaggio da Giulianova, San Giovanni Rotondo, Matera, Cosenza, Villa San Giovanni, Messina, Catania e Siracusa.