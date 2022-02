Da Piacenza a Ragusa fa mille chilometri per vedere la mamma col covid

Ragusa - Ha fatto un viaggio di mille chilometri solo per vedere la madre, ricoverata all'ospedale di Ragusa con il covid. E' la storia di Enza Iozzia che insieme alla sorella ed i nipoti, dopo essere arrivata da Piacenza dove lavora, ha potuto vedere la madre, senza però poterla abbracciare e rispettando il distanziamento. I medici hanno permesso alla donna di potersi affacciare dal balcone per salutare i parenti.

“Vorrei sensibilizzare tuti coloro che, come me – spiega Enza Iozzia – hanno familiari ricoverati negli ospedali da tanto tempo e non li possono vedere a fare come noi. Ci siamo recati a Ragusa e col permesso del personale, abbiamo potuto vedere e salutare la nostra mamma, ancora positiva, anche se non l’abbiamo potuta fisicamente abbracciare. Abbiamo rispettato il distanziamento e nello stesso tempo le abbiamo dimostrato che le siamo vicini".