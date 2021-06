Da prete a Cardinale: Mauro Gambetti, vicario del Papa per il Vaticano

Città del Vaticano - Mauro Gambetti è arciprete della Basilica di San Pietro, vicario generale del Papa per la Città del Vaticano e presidente della Fabbrica di San Pietro. In una settimana, lo scorso novembre, è diventato prima vescovo e poi cardinale per volontà di Papa Francesco. Mauro era Custode del Sacro Convento di Assisi.

Alla domanda su come sta vivendo questo nuovo servizio risponde: "Lo vivo proprio appunto come un servizio. Nel mio percorso ho imparato che quando si entra davvero dentro un atteggiamento di servizio, questo di per sé è “liberante”, perché lo si vive serenamente, con gioia, anche semplicemente per la gratitudine di poter servire. Quindi direi che lo vivo bene, chiaramente con qualche fatica, ma anche con questa serenità di fondo e ringrazio Dio e anche quelli che sono intorno a me e mi aiutano in tanti modi".

Nato il 27 ottobre 1965 a Castel San Pietro Terme (Bologna) in una famiglia di imprenditori, il suo curriculum è quello di tanti altri ragazzi «normali» che poi hanno scelto di diventare frati: dopo il liceo scientifico si iscrive all’Università di Bologna, conseguendo la Laurea in ingegneria meccanica. Nel frattempo inizia anche qualche contatto con i frati francescani, mosso da una domanda interiore. Ottemperati gli obblighi dell’anno di servizio militare, nel settembre del 1992 decide di continuare il suo discernimento vocazionale entrando in Postulato ad Assisi e poi proseguire con l’anno di Noviziato ad Osimo. Emetterà la prima professione religiosa il 29 agosto 1995 e quella solenne, per la vita, il 20 settembre 1998.

Domenica 25 ottobre 2020, papa Francesco, al termine dell’Angelus, ha dato la notizia della nomina di tredici nuovi cardinali, tra i quali compariva, con grande gioia e stupore di tutti, anche il nome di fra Mauro Gambetti. Il 22 novembre 2020 fra Mauro Gambetti è stato ordinato vescovo. Il sabato successivo è stato creato cardinale da Sua Santità.